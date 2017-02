Crece o tráfico aéreo en todos os aeroportos galegos durante xaneiro

O aeroporto de Santiago creceu un 7,2% en pasaxeiros en xaneiro con respecto ao mesmo mes do ano anterior, mentres que o da Coruña subiu un 6,3% e o de Vigo descendeu un 1%, segundo os datos que publica Aena este luns.

Aeroporto de Santiago | Fonte: EP.

En concreto, a terminal compostelá, Lavacolla, rexistrou un total de 158.940 viaxeiros o primeiro mes do ano. Do total de pasaxeiros comerciais (158.439), 133.827 realizaron voos nacionais (un 5% máis) e 24.612 internacionais (un 19,4% máis).

Alvedro alcanzou 76.517 pasaxeiros, 75.965 en voos comerciais (un 6,3% máis), dos que 66.939 correspóndense con traxectos nacionais e 9.026 con internacionais. En Vigo, no de Peinador, o dato situouse en 61.253.

No relativo a operacións, todos os aeroportos experimentaron aumentos, encabezados polo da Coruña, que, cun 11,3% máis, chegou ata 1.121, 799 delas en voos comerciais.

O seguinte repunte correspóndese co de Vigo, do 6,7%, cun total de 813 operacións, bastantes menos que as 1.421 de Compostela, que, no entanto, creceu menos, un 1,5%.

Pola súa banda, as mercadorías transportadas só subiron na capital galega, ao ascender un 8,3%, ata case 177,52 toneladas. Na Coruña baixaron un 1%, ata unhas 11,4 toneladas, e en Vigo retrocederon un 14,6%, ata 40,86 toneladas.

CONXUNTO REDE

En conxunto, os aeroportos da rede de Aena rexistraron 14,25 millóns de pasaxeiros en xaneiro, o que supón un aumento do 10% con respecto ao mesmo mes de 2016, cun aumento do 8,5% das operacións, ata os 138.000 voos, segundo os datos publicados polo xestor aeroportuario.

Desta forma, mantense a tendencia de crecemento no tráfico de pasaxeiros desde hai máis de dous anos, un crecemento que se viu favorecido polo "excelente desenvolvemento que vén experimentando o sector turístico".

Da cifra total de pasaxeiros, 14,17 millóns corresponderon a viaxeiros comerciais, dos que 9,56 millóns foron de voos internacionais, un 12,1% máis que en xaneiro de 2016, e 4,6 millóns procederon de voos nacionais, o que supón un aumento do 5,9%.

O aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas liderou a rede co maior número de pasaxeiros, máis de 3,84 millóns de viaxeiros, o que supón un incremento do 9,3% con respecto ao primeiro mes de 2016.

Barcelona-El Prat foi o segundo da rede en xaneiro, con 2,8 millóns de pasaxeiros, un 11,4% máis que no mesmo mes de 2016, e un 7,8% máis de operacións (20.848 voos).