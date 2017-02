“En ningún caso se aconsella que os nenos empecen a correr con menos de 5 anos de idade”

O Colexio de Podólogos de Galicia (COPOGA) estima que os nenos poden empezar a practicar 'running' a partir do cinco anos e aconsellan usar zapatillas específicas para cada deporte. Ademais, os expertos lanzan unha serie de recomendacións para a práctica do correr, "un hábito que as persoas adoitan practicar máis asiduamente coa chegada da primavera e o bo tempo", din.

Borja Pérez, presidente do Colexio de Podólogos de Galicia | Fonte: COPOGA.

Segundo a entidade colexial, "moitos pais afeccionados ao 'running' preguntan nas clínicas podolóxicas a que idade poden os seus fillos empezar a participar en carreiras populares e a correr a un nivel alto".

"Segundo criterios lóxicos, o Colexio sinala que un neno, aínda que queira competir nalgún deporte, é só un neno e debe xogar, así que será importante enfocar a práctica do deporte como un xogo", segundo explica. "E, sen darse conta, pasarán un bo intre correndo, traballando as súas pernas, o seu sistema cardiovascular, e tamén o respiratorio, sen estar suxeitos a regras técnicas", abundou.

Outro dos aspectos importantes, segundo a entidade colexial, que se deben ter en conta "é que ata os nove anos un neno non ten totalmente formada a biomecánica da súa marcha para correr e andar". É por iso que os podólogos advirten de que "un adestramento excesivo podería causar deformidades nos pés e afectar o neno no seu crecemento biomecánico e a súa forma de andar como adulto".

Con todo, incide o Colexio de Podólogos de Galicia en que a actividade física moderada "é beneficiosa para o crecemento de nenos e novos, sobre todo se comprende varias disciplinas".

MADUREZ NECESARIA

"En ningún caso se aconsella que os nenos empecen a correr con menos de cinco anos, idade na que os pequenos poden iniciarse no multideporte", segundo concreta. "Ata entón o neno non ten a madurez necesaria para adoptar a postura requirida á hora de practicar 'running' e poderíalle carrexar lesións", segundo sostén o presidente do Colexio, Borja Pérez.

Na práctica de atletismo, os especialistas non recomenda que os nenos de entre 6 e 9 anos realicen carreira continua superior a dous quilómetros e, a partir de aí, segundo apunta a entidade colexial, "poderase ir aumentando moi paulatinamente ata chegar ao oito quilómetros cando alcancen os 16 anos".