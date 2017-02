O alcalde de Santiago, Martiño Noriega, mostrou a súa confianza en que o ministro de Fomento, Íñigo da Serna, "elimine as dúbidas" sobre os seus "compromisos" e o calendario de execución da intermodal compostelá na reunión da comisión de seguimento prevista para esta tarde.

En declaracións aos medios antes de desprazarse a Madrid para atoparse co ministro, o rexedor confiou en que poida "constatar" a "vontade" de Fomento de "cumprir co asinado" e cos "compromisos" adquiridos en relación a esta infraestrutura co presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Noriega admitiu que se trata dunha xuntanza "protocolaria" e "encorsetada" na que confía en confirmar que "o calendario de execución do asinado" segue o seu curso e que se cumprirán os "compromisos" respecto diso.

Sobre a barreira dos 3,5 millóns de pasaxeiros establecida para a intermodal, en risco agora polo adiamento da chegada do AVE a Santiago, Noriega confiou en que este "non sexa un problema" para a intermodal.

"Estou convencido de que non vai ser un problema, ben porque se chegue a eles ou porque, chegado un momento, non sirva de escusa para dotar de mobilidade á cidade", dixo o rexedor, que admitiu que non sabe se esta cuestión tratarase esta tarde porque "son moitos os temas que teñen que saír".

Finalmente, sobre a paralización das obras de rebacheo na Avenida de Lugo tras reclamar Fomento a súa competencia sobre a vía, Noruega confiou en que "impere o sentido común". "Respecto a cuestión da competencia da rede viaria", indicou o rexedor, que mostrou a súa intención de "non extralimitar" as competencias municipais".

Con todo, lembrou que "a xente no día a día non está para analizar a cuestión competencial", segundo apuntou, tras o que apostou por por, en primeiro lugar, "a seguridade viaria" neste tramo e por facer imperar "o sentido común".