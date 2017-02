O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ve ao PP preparado "desde o punto de vista interno" se Mariano Rajoy non logra aprobar os orzamentos e convoca novas eleccións. "Pero a nosa vocación, desde logo, é non facelo", subliñou o líder galego, quen, tras a polémica sobre a continuidade de María Dolores de Cospedal, admite que "hai un debate sobre a acumulación excesiva de cargos".

Nunha entrevista con 'La Voz de Galicia', recollida por Europa Press, Feijóo apunta que, en todo caso, é "moi acertado" nomear a un coordinador xeral (Fernando Martínez-Maillo), xa que haberá "cantidade de veces" nas que a ministra de Defensa non poida estar "pola súa axenda internacional intensa".

Preguntado acerca de se el comprométese a que no PPdeG o secretario xeral non será nunca un conselleiro (Alfonso Rueda compaxinou no seu día ambos os cargos), Feijóo replicou que "ese non é o compromiso", aínda que si afirma que non ve "a un presidente provincial do PPdeG" ocupando o posto que, a día de hoxe, recae en Miguel Tellado.

Na liña do manifestado por Cospedal, comparte que os populares non foron "rápidos en detectar a corrupción". "Un partido que perde tres millóns de votos ten un problema", aseverou, á vez que, preguntado polo financiamento, remite como "liñas vermellas" ao relatorio económico e territorial aprobada este fin de semana.

FINANCIAMENTO E AVE

"Hai que financiar os servizos ás persoas, non aos territorios", incidiu, convencido de que un concerto económico catalán suporía "un enorme problema para todos". "Quen lle di logo que non a Valencia, ou a Madrid? Rompemos o sistema", reflexionou.

Tamén rexeitou "descubrir a posición de Galicia" antes de empezar a negociar, co argumento de que facelo "non sería intelixente".

Sobre o AVE a Galicia, insistiu en que á comunidade enganoulla "" dando varias datas e recoñeceu que, se a alta velocidade non chega en 2019, "evidentemente" o actual Executivo central "non diría a verdade". Iso si, insiste en que se non se aproban os orzamentos "haberá repercusións nas obras públicas".

NON SE VE SENDO CANDIDATO Á XUNTA EN 2020

Feijóo tamén remarcou que lle estrañaría "moito" volver ser candidato á Xunta no ano 2020. O que non lle estrañaría é que Rajoy repita. "Véxoo con forza, máis maduro que nunca, con máis experiencia", reflexionou.

Sobre a opción de que o socialista Abel Caballero presentásese como candidato do PSdeG nas autonómicas, o líder do PPdeG replicou que "oxalá". Defendeu que se isto ocorrese el estaría "moi tranquilo", xa que o seu seguimento fóra de Pontevedra e Vigo é "ningún". Tamén lembrou que, cando se presentou, "gañoulle o BNG".

REORDENAR HORARIOS

Sobre a súa próxima paternidade, recoñece que terá que reordenar os horarios e "chegar a casa antes".

"Algunhas actividades que teño en fin de semana non as poderei ter. Non podo chegar ao once da noite a casa ou utilizar a cea como outro espazo de traballo. Noto que hai cousas nas que non pensaba e empezo a pensar. Se vén ben ou se a súa nai vai estar ben. Esas son as miñas preocupacións", resolveu.

"REFERENTE NACIONAL"

Pola súa banda, nunha entrevista coa Radio Galega, o secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, a quen Rajoy meteu no seu Comité Executivo, reivindicou que no congreso do fin de semana quedou "demostrado" o peso da formación que lidera Alberto Núñez Feijóo no PP estatal. Cando el fala, o partido escoita; é un referente nacional do partido", esgrimiu.

Ao tempo, sentenciou que "o PPdeG é a nai do PP" e subliñou que "achega valor engadido ao PP", tendo en conta que representa "unha forma distinta de facer as cousas, máis en contacto coa xente".

Tellado subliñou que no congreso "houbo un debate interno sobre moitas cuestións e iso é enriquecedor". "Demostramos que temos un partido sólido e que temos un partido vivo, dinámico, con capacidade de debater; pero, por encima de todo, unido", remarcou.

En canto ao PPdeG incidiu en que traballa cos ollos postos nas municipais de 2019, para ser "unha alternativa" e recuperar as cidades nas que gobernan as mareas.