O Concello da Estrada (Pontevedra) decreta tres días de loito pola morte de tres veciños dunha mesma familia

O Concello da Estrada (Pontevedra) decretou este luns tres días de loito oficial pola morte de tres veciños da localidade dunha mesma familia despois de que na tarde do domingo fora achada aforcada unha muller de mediana idade e o seu marido e a nai da primeira falecidos por arma de fogo.

O tres días de loito foron acordados nun pleno municipal que tivo lugar na mañá deste luns no que se aprobou unha declaración institucional para expresar as condolencias a familia e veciños, tras o que se gardou un minuto de silencio.

O alcalde da localidade, José López Campos, manifestou a Europa Press que o catro forzas políticas municipais acordaron o tres días de loito, así como que as bandeiras ondeen a media ata, á vez que mostraron o seu "profundo pesar" polo sucedido.

Por iso, o rexedor destacou que están "á beira da familia e veciños, que están bastante consternados". "É unha parroquia --a de Callobre-- moi unida e están bastante afectados", destacou, polo que reiterou o pésame da corporación local e o apoio desta.

"Nós como administración temos que ser útiles e seguir apostando por modelos de convivencia e apoio", recalcou o alcalde da Estrada.

MINUTO DE SILENCIO

Tras o pleno que tivo lugar ás 11,30 horas deste luns, ás 12,00 horas celebrouse nos soportais do Concello da Estrada un minuto de silencio polo suceso.

Sobre un cento de persoas secundou o minuto de silencio convocado ás portas do Consistorio, que contou coa presenza de toda a corporación municipal, ademais de funcionarios e veciños que se achegaron ao lugar.

FEITOS

Os tres corpos, pertencentes a dúas mulleres e un home, foron atopados na tarde do domingo nunha vivenda da parroquia de Callobre, no municipio pontevedrés da Estrada.

Unha das mulleres, de 55 anos, apareceu aforcada, mentres que o cadáver da nai desta, de 92 anos, foi atopado cun disparo de escopeta e, noutra estancia, o corpo sen vida do marido da primeira, tamén de 55 anos, foi atopado cun disparo de escopeta e a arma ao seu lado.

Foi un veciño da parroquia onde está situado o domicilio do tres persoas falecidas quen alertou aos servizos de emerxencia do suceso tras acudir á vivenda.

Ao lugar dos feitos trasladáronse a Guardia Civil, Protección Civil e persoal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que desprazou ao momento unha ambulancia asistencial e un médico do Punto de Atención Continuada (PAC) da zona, que confirmou o falecemento no lugar do tres persoas.

Este luns a Policía Xudicial da Guardia Civil tiña previsto realizar unha inspección ocular no domicilio onde foron achados o tres cadáveres e, ademais, esta xornada estaba pendente a realización das autopsias para arroxar luz sobre as circunstancias destas mortes.

Os investigadores barallan varias hipóteses sobre o sucedido pero apuntaron que "non hai indicios" de que haxa "outra persoa involucrada" na morte destas dúas mulleres e o home, a cuxo lado foi atopada unha escopeta.