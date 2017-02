A compravenda de vivendas sobe un 6,83% en 2016 en Galicia, ata 13.475, segundo os rexistradores da propiedade

A compravenda de vivendas experimentou durante 2016 en Galicia un repunte do 6,83%, ata alcanzar as 13.475, segundo o colexio de rexistradores da propiedade, mercantís e de bens mobles de España.

O número de vivendas usadas vendidas incrementouse un 30,37% o pasado ano na comunidade galega, con 9.701; mentres que as operacións correspondentes ás novas baixaron un 27,04%, ata 3.774.

Respecto ao cuarto trimestre, as compravendas de vivendas foron 3.161, un 4,18% menos: 894 novas (o que supón un aumento do 4,07%) e 2.267 usadas (un 7,09% menos).

Por provincias, na Coruña as operacións de todo o exercicio ascenderon a 6.038, un 11,48% máis, tras un cuarto trimestre no que as compravendas, 1.350, caeron un 5,66%.

En Pontevedra, foron 4.183 compravendas en todo o exercicio, un 4,26% máis, e un 6,4% menos no cuarto trimestre, cando se materializaron 1.024 operacións.

En Lugo, en todo o ano houbo 1.821 compravendas de vivendas, o que representa un retroceso do 5,84%, e 428 no último trimestre, un 0,93% menos.

Por último, en Ourense, as operacións totais en 2016 ascenderon un 14,46%, con 1.433, despois de que o cuarto trimestre contabilizásense 359, un 4,97% máis.

51 DACIÓNS EN PAGO

Pola súa banda, as dacións en pago inscritas sobre vivendas en Galicia situáronse en 51 durante o cuarto trimestre do pasado ano. No conxunto estatal, descenderon un 32,3% ata un total de 1.507 operacións de outubro a decembro de 2016. En total, suman 8.549 dacións, un 32,2% menos que en 2015.

Aínda para todo o estado, o 92% das dacións correspondéronse con persoas físicas, fronte ao 10% de persoas xurídicas. Con respecto á nacionalidade, o 86,9% foron levadas a cabo por españois, fronte ao 13,1% de estranxeiros.

CONXUNTO ESTATAL

De media, en todas as comunidades autónomas, a compravenda de vivendas experimentou durante 2016 un repunte do 13,9%, o mellor dato desde mediados de 2011, segundo o colexio de rexistradores.

En concreto, en 2016 rexistráronse 403.743 operacións, a mellor cifra no últimos cinco anos, pero cunha tendencia moi dispar. Mentres que o número de vivendas usadas vendidas aumentou un 18,5%, a vivenda nova experimentou un descenso do 3,2%.

Pola súa banda, a compravenda de vivendas inscritas nos rexistros da propiedade no cuarto trimestre de 2016 alcanzaron as 93.423 operacións, o que supón un 11,2% máis que no mesmo período de 2015 e sitúanlle como o "mellor resultado" do cuarto trimestre do últimos sete anos.

No entanto, en comparación coas cifras do trimestre anterior, a compravenda de vivendas descende un 9,4% como consecuencia da estacionalidade "habitual" do último trimestre do ano.

Todas as comunidades autónomas presentaron subidas durante o exercicio pasado con respecto a 2015. Destacan Illas Baleares (+30%), Cataluña (21,1%) e Asturias (17%), como as rexións que lideran o crecemento.

Estes repuntes trasladáronse ao prezo da vivenda, que experimentou durante 2016 un incremento do 5,7% como consecuencia do "moderado" ritmo de crecemento.

Se se compara este dato co recente mínimo de 2014, o aumento é do 13,3%, mentres que con respecto aos máximos alcanzados en 2007, representa un descenso lixeiramente superior ao 25%. En termos trimestrais a subida é do 1,9%.

COMPRAS DE ESTRANXEIROS

Segundo o informe, o 13,6% das compravendas efectuadas no catro trimestre foron realizadas por estranxeiros, ata pechar o ano nas 53.000 operacións (+13,3%).

Loa británicos seguen encabezando o ranking de estranxeiros que máis compravenda de vivendas executan en España, ata representar o 16,4%, unha porcentaxe que diminuíu con respecto a 2015, cando pechou o ano no 24%.

Séguenlle os alemáns (9,2%), franceses (8,5%), suecos (6,4%) e belgas (6,3%). No lado oposto, irlandeses (0,16%), búlgaros (0,14%) ou daneses (0,13%) ocupan os últimos postos.

BAIXA O ENDEBEDAMENTO HIPOTECARIO

En termos intertrimestrales, o endebedamento hipotecario por vivenda presentou un descenso do 1,9%, ata situarse nos 112.173 euros, mentres que o importe medio ao longo de 2016 foi de 111.656 euros, o que supón un aumento do 2%.

A contratación a tipo de interese fixo continuou a súa "intensa" escalada durante o catro trimestre, ata representar o 31% dos novos créditos hipotecarios e, marcando así un "máximo histórico". Pola súa banda, aqueles créditos que utilizan como referencia o Euribor descenderon ata o 67,7% das novas hipotecas.

Na mesma liña sitúase a cota hipotecaria mensual que, segundo o informe, marcou un novo mínimo histórico do últimos catorce anos, ata os 522,6 euros, o que representa o 27,5% do salario medio. En termos intertrimestrales a redución da contía a pagar de outubro a decembro de 2016 é do 1,7% con respecto ao trimestre anterior.

FALTA DE PAGAMENTOS HIPOTECARIA

A falta de pagamentos hipotecaria han pechado 2016 cunha "positiva" evolución en relación co ano anterior.

En concreto, o número de certificacións de vivenda por inicio de execución hipotecaria durante este ano foi de 39.748, un 33,9% menos con respecto a 2015.

Leste mesmo dato no catro trimestre arroxa tamén un descenso do 32,8% sobre o mesmo período do ano anterior, ata as 9.533.