A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, volveu a esixir a reactivación da comisión de investigación das caixas galegas e acusou ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de "querer impedir" que se investigue que pasou para "ocultar as responsabilidades da Xunta" e ser "cómplice da actitude de desfalco" dos exdirectivos.

Nunha rolda de prensa ofrecida este luns, Pontón avanzou que a súa formación rexistrará unha "solicitude urxente" para reactivar os traballos deste órgano e formulará "unha queixa formal" ante a Mesa do Parlamento ante a "falta de actividade" desta comisión.

"Chove sobre mollado, o PP está a ser reincidente, en certa maneira está a secuestrarse o Parlamento e violentando os acordos do pleno", denunciou Pontón, que considera a Feijóo "o máximo responsable da paralización" desta comisión de investigación.

Deste xeito, no día no que "se cumpren dous meses" desde que a Cámara acordou a constitución desta comisión, Ana Pontón denunciou que "só houbese unha reunión que nin durou cinco minutos". "Non é serio, nin responsable, nin respectuoso cos cidadáns que o Parlamento funcione deste xeito", apuntou.

"NOVAS COMPARECENCIAS, SEN CENSURAS"

Fronte a esta actitude do PPdeG, a dirixente nacionalista ha pedido a reapertura "sen vetos e sen censuras" deste órgano e que se de pé "a novas comparecencias e novas solicitudes de información".

Así, entre outras, pediu a do propio presidente da Xunta, a exconselleira de Facenda Marta Fernández Currás, o exgobernador do Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, o excomisario europeo Joaquín Almunia, o expresidente de NCG José María Castellano, o ministro de Economía, José Luís de Guindos, así como os exdirectivos das caixas.

Ademais, tamén considerou necesario que nesta nova etapa da comisión as forzas políticas da oposición teñan acceso á documentación negada "na pasada lexislatura" como a auditoria das caixas que "nunca chegou de forma completa ao Parlamento de Galicia" ou "a documentación sobre todo o proceso de venda de NCG".

"Parécenos que hai temas moi importantes sobre os que falar", manifestou antes de insistir en que Feijóo "ten unha responsabilidade directa clara" en "como se fraguaron" as indemnizacións dos exdirectivos ao "mirar para outro lado".

VENDA "A PERDAS"

Na súa comparecencia, Pontón tamén pediu determinar as responsabilidades no relativo a "a venda acelerada das caixas". "O feito de que Abanca exista e que nos últimos anos tivese uns beneficios de 1.754 millóns de euros avala que as caixas eran viables e que non tivo ningún sentido a venda a perdas feita polo Estado", manifestou.

Tamén criticou que as "auditoras e o propio sistema bancario montasen unha serie de informen opacos" a través dos cales "os mesmos que realizaban as auditorias acabaron facéndose a prezo de saldo con algúns dos bens como os relacionados coa xestión de residencias", indicou.

Por iso, urxiu que "a comisión funciones, funcione sen vetos e que haxa novas comparecencias e novas solicitudes de documentación". "Hai demasiadas zonas escuras na venda de NCG e como país temos dereito a saber por que desapareceron as caixas", apuntou.