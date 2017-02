Detido un individuo que tentou atracar un establecemento hostaleiro en Lugo e que foi perseguido polos empregados

A Policía Nacional detivo a un individuo que tentou atracar un establecemento de hostalaría ('Kebap') en Lugo e cuxos empregados perseguiron tras plantarlle cara. O atracador ía armado cunha pistola que resultou ser simulada.

Segundo informou a Comisaría de Lugo, na madrugada do sábado ao domingo, sobre as 1,30 horas, un individuo entrou nun establecemento hostaleiro cuberto por un pasamontañas e esgrimiu unha pistola coa que apuntou ao peito dun dos empregados.

"Saca todo o diñeiro ou che mato", segundo o relato policial, gritoulle desde o outro lado da barra, momento no que se iniciou un forcexeo entre ambos para tentar sacarlle a arma. Así, ao ver que os ameazados presentábanlle cara fuxiu do local.

Nese instante iniciouse unha persecución do atracador por parte das vítimas por varias rúas da cidade luguesa, á vez que chamaron á Sala do 091 para informar do sucedido.

Á altura da Rolda das Mercedes o individuo foi alcanzado e reducido polos traballadores. Á chegada da patrulla policial, quedou identificado e detido.

Ademais, as mesmas fontes policiais sinalaron que se localizou a arma tirada nunha rotonda da Avenida de Madrid, que resultou ser unha pistola simulada, así como o pasamontañas que vestía.

VEHÍCULO

En requísaa que se fixo do vehículo do atracador estacionado nas proximidades do lugar, atopouse unha navalla de 25 centímetros aberta, varios blíster de medicamentos e un teléfono móbil.

O individuo detido, que carece de antecedentes penais, pasará este luns a disposición xudicial, segundo sinalou a Policía, que concretou que interviñeron neste feito o Grupo de Radio Patrullas da Brigada Provincial de Seguridade Cidadá.