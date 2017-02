Facenda retira limitacións aos permisos de empregados públicos por enfermidade dun familiar tras un fallo do TSXG

A Consellería de Facenda retirou limitacións aos permisos dos que poden dispor os funcionarios e empregados públicos da Xunta por enfermidade dun familiar tras unha sentenza emitida polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Esta modificación figura publicada este luns no Diario Oficial de Galicia (DOG) e, segundo recolle Europa Press, afecta á resolución de febreiro de 2016 pola que se ditan instrucións sobre o réxime de vacacións, permisos e licenzas dos funcionarios e os empregados públicos.

Así, en cumprimento da sentenza do TSXG sobre unha cuestión de ilegalidade formulada á súa vez polo Xulgado do Contencioso-Administrativo número 3 da Coruña, o departamento autonómico cambia un punto, o quinto, relativo ao permiso de tres días hábiles --se o suceso prodúcese na mesma localidade-- e de cinco días --se é noutra-- en caso de enfermidade dun familiar.

En concreto, elimina a limitación en caso de intervención cirúrxica sen hospitalización e que requira repouso domiciliario, que implicaba que, "se os días de repouso domiciliario son inferiores ao tempo máximo deste permiso, leste quedará limitado aos días de repouso domiciliario".

Este precepto desaparece da nova formulación, como tamén deixa de constar o límite no caso de que os días de hospitalización sexan inferiores ao tempo máximo do permiso. A resolución do pasado ano recollía que neste suposto o permiso quedaría "limitado aos días de hospitalización, agás que esta hospitalización leve consigo repouso domiciliario".

A Xunta borra esta frase da nova redacción, así como a que apuntaba que, "neste caso, este tempo computarase para completar o período máximo permitido".

COIDADO DE FILLO MENOR DE IDADE

Por outra banda, tamén noutro apartado, o vixésimo primeiro, sobre reducións de xornada con retribucións, hai cambios. En concreto, no que incumbe ao coidado de fillo menor de idade que padeza cancro ou calquera outra enfermidade grave que implique un ingreso hospitalario de longa duración ou hospitalización a domicilio que requira a necesidade do seu coidado directo, continuo e permanente acreditado polo Sergas.

En 2016, a Dirección Xeral de Función Pública, que depende da Consellería de Facenda, estipulou que para estas situacións concederíase unha redución por horas completas de "ata catro horas ou a metade da duración da xornada de traballo diaria", pero, finalmente, a redución será de "polo menos catro horas da xornada de traballo diaria".