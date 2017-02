Un incendio nunha casa antiga derruba dúas estancias e afecta o tellado en Cangas (Pontevedra)

Un incendio declarado nunha casa antiga no municipio pontevedrés de Cangas do Morrazo derrubou dúas estancias na súa totalidade e afectou ao tellado do inmoble, pero non houbo persoas feridas.

Segundo informou o 112 Galicia, os Bombeiros do Morrazo desprazáronse ata o lugar despois de ser alertados polo servizo de emerxencias deste lume.

Foron varios particulares os que, minutos antes das 11,30 horas deste luns, alertaron ao persoal do Centro de Atención ás Emerxencias do 112 Galicia. Segundo indicaron, saía fume polas xanelas e víanse as lapas no interior da casa situada no lugar de Reboredo, en Coiro.

Por iso, o CAE 112 Galicia solicitou a intervención dos Bombeiros do Morrazo, da Policía Local e de Protección Civil de Cangas. Os Bombeiros de Vigo tamén foron informados.