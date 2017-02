O alcalde da Estrada (Pontevedra), José López Campos, destacou, en relación á morte dunha muller de mediana idade que apareceu aforcada e o seu marido e a súa nai falecidos por disparos, que "era unha familia moi normal" e asegurou que "nada" facía pensar que puidese "suceder un feito destas características".

Así o manifestou o rexedor, a preguntas dos medios, tras a celebración dun pleno municipal extraordinario no que se decretaron tres días de loito oficial e de que se gardase un minuto de silencio ás portas do Consistorio.

O rexedor comentou que a familia, "coñecida e apreciada no municipio", tiña unha "convivencia moi harmónica e implicada no día a día da parroquia" --de Callobre-- onde se sitúa a vivenda familiar na que foron atopados os tres cadáveres. "O pai algo menos porque estaba emigrado en Suíza", concretou sobre o home falecido, xunto ao cal apareceu unha escopeta.

Neste sentido, insistiu en que os feitos sucedidos "son terribles" e lamentou que "seguramente non atopemos unha explicación". Por iso, espera que se aclare para que o fillo do matrimonio falecido e os seus familiares directos "saiban o que pasou".

CONSTERNACIÓN

Sobre o sucedido, o alcalde insistiu en que no municipio da Estrada están "consternados", polo que reiterou o seu respaldo e apoio á familia e veciños dos falecidos "nestes días duros".

López Campos destacou o traballo que realiza a Guardia Civil, así como outros corpos mobilizados tras o descubrimento do tres corpos na vivenda familiar. Ademais, indicou que psicólogos do 112 atenderon na tarde do domingo ao fillo do matrimonio achado morto cando "chegou de viaxe", xa que "estivo fóra o fin de semana".

"O mozo ía pasar a noite cos familiares máis directos e, a partir de aí, prestaremos todo o apoio que sexa necesario", concluíu o rexedor.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

O Concello da Estrada aprobou unha declaración institucional do catro forzas políticas no que traslada o seu "máis profundo pesar" polos "acontecementos tristes sufridos onte (domingo) na parroquia de Callobre".

"Nestes momentos duros e tan difíciles facer chegar a familia e veciños, que están en estado de shock, o pésame da corporación", segundo leu o alcalde, que abundou en que todas as forzas políticas expresan as súas "condolencias máis sentidas".

Así mesmo, destacou que feitos como os sucedidos na Estrada "fan tomar conciencia da necesidade de establecer modelos de convivencia baseados no apoio mutuo e servir de apoio como institución nestes momentos difíciles".

PRUDENCIA

Con todo, tras agradecer aos corpos de seguridade o seu labor e aos medios de comunicación a cobertura, o alcalde pediu "certa prudencia" porque "o que prevale é a investigación xudicial".

Por todo iso, fixo fincapé en que "non se sabe moi ben aínda como foron os feitos", polo que demandado que se deixe "traballar aos corpos de seguridade" e apelou, de novo, a "ser prudentes" porque "a familia está a pasalo moi mal".