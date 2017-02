O portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, destacou que a delegación galega que acudiu ao Congreso que o PP celebrou este fin de semana en Madrid saíu "moi satisfeita", tanto no referido á presenza de militantes galegos nos órganos de dirección como "no que son as ideas" e "os textos políticos" que marcarán a actuación do Partido Popular nos próximos anos.

Nunha rolda de prensa celebrada este luns, Puy lembrou que a presenza de representantes do PPdeG na dirección do PP "mantense" e mesmo "aumenta" coa incorporación do secretario xeral, Miguel Tellado, ao Comité Executivo.

Neste órgano, ademais, segue o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo; o secretario xeral de NN.GG., Javier Dorado; a presidenta do Congreso, Ana Pastor; o portavoz no Senado, José Manuel Barreiro; a deputada e expresidenta do Parlamento galego, Pilar Rojo, amiga persoal de Rajoy; e o eurodeputado Francisco Millán Mon.

"O Partido Popular mantén debates pero, ao final, hai unidade tanto no liderado como na dirección e no proxecto político", celebrou o portavoz parlamentario, que destacado tamén a "importancia específica" que o relatorio económico do PP ten para Galicia.

Así, lembrou que "un dos seus redactores" foi o propio presidente da Xunta, Alberto Núñez Fejióo, cuxa visión sobre o financiamento autonómico "prevaleceu". "Basicamente a relativa á defensa do autogoberno, á defensa da igualdade dos cidadáns de España" así como "a idea de que se terá en conta o custo efectivo de prestación de servizos públicos", manifestou Pedro Puy.

Neste sentido, incidiu en que "nas distintas comunidades" hai "distintos factores" que inflúen neste prezo. "En Galicia hai dous que explican o sobrecusto para garantir o mesmo servizo", sinalou para citar o envellecemento e a dispersión.

RENOVACIÓN DO GRUPO PARLAMENTARIO

Na súa intervención, Pedro Puy informou de que tras a toma de posesión de cinco novos deputados no pleno da pasada semana en substitución dos conselleiros que renunciaron á súa acta, o Grupo Parlamentario Popular realizou a súa "reordenación definitiva".

Sobre esta cuestión, aproveitou para destacar que cos cambios rexistrados nesta Lexislatura, a taxa de renovación do Grupo Parlamentario Popular é do "56%, con "23 deputados que se incorporaron".