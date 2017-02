Case 100.000 galegos queren empregarse máis horas pero non atopan onde, un 9,4% do total de ocupados

Un de cada 10 traballadores galegos (un 9,4% dos ocupados da comunidade) quere empregarse máis horas das que ten na súa xornada pero non atopa onde facelo. En números absolutos, trátase de case 100.000 persoas.

Así o recolle un informe de Adecco, que establece que, en concreto, son 94.700 persoas en Galicia as que traballan menos horas das que computan unha xornada laboral completa e, a pesar de desexar traballar máis horas, non atopan onde.

É a terceira autonomía, con todo, onde menor porcentaxe de ocupados hai nesta situación, e é que o 90,6% dos traballadores galegos (isto é, nove de cada 10) está conforme coa duración normal da súa xornada de traballo, segundo a empresa de recursos humanos.

Ademais, esta porcentaxe (9,4%) reduciuse no último ano nun punto porcentual, de modo que son 10.700 persoas menos nesta situación.

Adecco destaca que é o seu nivel máis baixo desde marzo de 2012 e segue sendo unha proporción menor que a rexistrada no ámbito do conxunto estatal (10,7%).

En España, son algo menos de 2 millóns de persoas as que queren traballar máis horas pero non poden facelo, unha proporción que tamén baixou 1,5 puntos porcentuais o último exercicio (213.100 persoas menos).

De feito, a proporción de ocupados que aspiran a traballar máis pero non atopan onde acumula catro trimestres consecutivos baixando en todas as comunidades, algo que, segundo resalta Adecco, "non se observaba desde 2006".

DATOS ESTATAIS

Case dous millóns de traballadores en España, o 10,7% do total dos ocupados, desexarían traballar máis horas pero non atopan onde facelo, o seu nivel máis baixo do últimos sete anos, segundo o informe de Adecco, a partir de datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA).

Trátase de ocupados que traballan menos horas das que supón a xornada a tempo completo, pero que queren traballar máis tempo, con dispoñibilidade para facelo, aínda que sen atopar onde.

Antes de que estalase a crise en 2007, o número de traballadores que quería empregarse máis horas sen atopar onde facelo era de 1,5 millóns, cifra que foi aumentando ata os 2,6 millóns en 2013 e que empezou a descender a partir de entón.

De feito, en tres anos, esta cifra reduciuse en máis de 650.000 persoas e en 2016 representaban menos de dous millóns, o equivalente ao 10,7% do total de ocupados, fronte ao 15,3% de 2013.

Adecco sinala que este descenso no número de traballadores que desexa traballar máis horas pero que non atopa onde facelo pode deberse a varios factores: a que algúns si puideron atopar onde empregarse máis horas; a que outros xa non queren ou non necesitan facelo, e á creación de emprego nos últimos trimestres, na súa práctica totalidade a xornada completa.

En todas as comunidades autónomas obsérvase un descenso dos ocupados que desexan traballar máis horas sen atopar onde facelo. De feito, este indicador leva baixando catro trimestres consecutivos en todas as rexións, o que non sucedía desde ao ano 2006.

BALEARES E CATALUÑA, PORCENTAXES MÁIS BAIXAS

Baleares e Cataluña son as comunidades onde unha menor proporción de ocupados quere traballar máis horas sen atopar onde, con só un 5,5% respecto ao total dos seus traballadores. Por baixo do 10% sitúanse tamén Galicia (9,4%) e Asturias (9,8%).

A Comunidade Valenciana e Murcia son as únicas rexións onde esta situación afecta a máis do 15% dos traballadores a pesar de ser as que presentan os descensos máis significativos respecto das porcentaxes existentes en 2015.

En concreto, a proporción de traballadores que queren traballar máis horas pero non atopan onde facelo alcanza o 15,8% na Comunidade Valenciana, fronte ao 17,6% de 2015, en tanto que en Murcia a porcentaxe é do 15,1%, en contraste co 17,2% do ano anterior.