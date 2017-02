En Marea rexistrou unha batería de preguntas no Congreso para reclamar información sobre as axudas públicas que se dan ao sector da automoción, e denunciou a "falta de transparencia" da Administración, especialmente desde 2012, a este respecto.

Nunha rolda de prensa, a deputada Alexandra Fernández, lembrou que os últimos datos coñecidos (2012) revelan que a automoción é unha das industrias que máis subvencións recibe. En concreto, segundo apuntou, o grupo PSA Peugeot Citroën recibiu 66 millóns de euros; aos que hai que engadir outros 35 millóns en forma de créditos brandos, no marco do Plan de Competitividade da Automoción.

Fernández advertiu de que esas axudas públicas "non poden ser un cheque en branco", senón "un mecanismo" para incentivar o mantemento do emprego, o investimento en formación ou en I+D+i. "Son fondos públicos que hai que fiscalizar e controlar", engadiu.

A este respecto, puxo o exemplo do goberno portugués, que "en 2012 quitoulle as axudas á planta de Mangualde (PSA) por incumprir o seu plan de investimento". Por contra, precisou, o investimento público española na industria do automóbil "non tivo repercusión" no funcionamento das empresas, algunhas das cales, como a propia planta de PSA en Vigo, recortou o seu persoal e tivo que executar un Expediente de Regulación de Emprego.

"Hai 12.000 familias (en Galicia) preocupadas polo futuro do sector, e queremos que o Goberno informe as axudas públicas, e sobre que medidas e políticas vai implantar ante a permanente deslocalización de empresas", salientou a deputada de En Marea.

TRANSFERENCIA DA AP-9

Por outra banda, Alexandra Fernández referiuse á transferencia da autoestrada AP-9 a Galicia, e ao "veto" do PP para que non se debatese esta cuestión. Segundo lembrou, a transferencia volverá estar sobre a mesa na próxima reunión da Comisión de Fomento, na que En Marea volve presentar unha iniciativa "nos mesmos termos" que na anterior Comisión.

Alexandra Fernández volveu a instar a populares e socialistas a que voten "o mesmo en Madrid que en Galicia", e que apoien esa iniciativa, que recolle o acordo unánime alcanzado no Parlamento galego para reclamar a transferencia dese viario.