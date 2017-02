A conselleira do Mar, Rosa Quintana, informou este luns de que se prevé que o mariñeiro moañés rescatado tras o naufraxio do pesqueiro 'Senefand 1' --da empresa viguesa Profand-- en augas de Senegal poida regresar a casa "en próximas horas".

A preguntas da prensa este luns, Quintana indicou que "non hai novidades" sobre a procura do tres mariñeiros desaparecidos, dous senegaleses e un deles galegos --o patrón do arrastreiro, natural de Marín--, mentres se mantén un dispositivo en coordinación coas autoridades senegalesas e a embaixada de España en Senegal, e no que "está a colaborar o goberno francés".

Así mesmo, en Senegal existen "bastantes" patrullas da Garda Civil que inspeccionan a zona "para tentar localizar o punto de afundimento do barco, e buscando tamén ás tres persoas que continúan desaparecidas".

Respecto dos oito tripulantes rescatados, a conselleira remarcou que todos eles "están ben", e lembra que xa foron dados de alta.

Os oito mariñeiros rescatados --o xefe de máquinas natural de Moaña (Pontevedra), un caboverdiano, un cidadán de Guineau-Bissau e cinco senegaleses-- pasaron tres días á deriva despois do naufraxio do pesqueiro no que faenaban, ocorrido o pasado venres ao sur da capital senegalesa, Dakar.