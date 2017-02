Uns 140 emprendedores participan no desenvolvemento de 119 proxectos nos 7 espazos compartidos de traballo da Xunta

Un total de 140 emprendedores participan na actualidade no desenvolvemento de 119 proxectos no sete espazos compartidos de traballo (coñecido co termo inglés de 'coworking') que impulsan a Xunta e a Escola de Organización Industrial (EOI).

Este luns, o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, visitou a vintena de expositores situados na Cidade da Cultura de Santiago, onde emprendedores mostraron os seus proxectos no marco destes espazos compartidos, entre os que se atopan produtos como drones, casas de bonecas ou fabas de Lourenzá.

Na actualidade, existen sete espazos de cotraballo en sete municipios: Santiago (centrado en industrias culturais), Ferrol, Cabana de Bergantiños, Mondoñedo, Monforte de Lemos, Celanova e Xinzo de Limia.

En declaracións aos medios, o director da Escola de Organización Industrial, Fernando Bayón, explicou que se establece un período de cinco meses para estes "proxectos temperáns", desde que a idea se pon en marcha ata que se conforma un plan de negocio e comercial. Todo iso, co fin de que cando saian ao mercado "teña viabilidade".

Así, dótase de ferramentas aos emprendedores para expor un plan de negocio, identifícase "cal é o mercado máis adecuado" e se asesora como conseguir financiamento para que a súa idea poida venderse.

Respecto diso, Francisco Conde indicou á prensa que espera que o "asesoramento" que reciben os emprendedores a través dos seus mentores "poida dar os seus froitos", co fin de "desenvolver en Galicia un ecosistema en apoio ao emprendemento" e de "crear emprego de calidade".

PRIMEIRA DE CATRO CONVOCATORIAS

Esta é a primeira convocatoria do catro edicións que están programadas, mentres que o prazo para a segunda convocatoria arrinca este luns. Noutras experiencias previas conséguese unha porcentaxe de viabilidade do proxecto por encima do 60%.

Esta iniciativa conta con máis dun centenar de talleres impartidos por un total de 64 mentores, a través de asesoramento gratuíto e personalizado.