Pesca.- O Grupo de Acción Local do golfo Ártabro contará con 4 millóns de fondos europeos para proxectos ata 2020

O Grupo de Acción Local Pesqueiro (GALP) do golfo Ártabro contará con 4 millóns para realizar proxectos no período de programación do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) ata 2020.

Este luns, a conselleira do Mar, Rosa Quintana, e o presidente do GALP do golfo Ártabro, Andrés García, asinaron o convenio do único grupo de acción local galego que quedaba pendente para a posta en marcha da súa actividade, de forma que se cobren así todas as zonas litorais existentes.

En declaracións á prensa, Rosa Quintana remarcou que se busca "diversificar o traballo dos pescadores", mellorar o tecido socieconómico de zonas de litoral, apostar polo emprego feminino e a defensa da cultura pesqueira. Todo iso, co fin de que "se xere valor en todos os puntos da costa" e emprego de calidade.

Nesta liña, Andrés García, tamén portavoz da asociación maioritaria do cerco en Galicia, Acerga, cre que este acordo suporá "impulso importante para a zona", que era "a última que quedaba sen ter oportunidade" de iniciar proxectos. Así, agarda que "sexa un bo período" e que "se cren postos de traballo".

Este grupo de acción pesqueiro local engloba os concellos de Bergondo, Sada, Oleiros, Cambre, A Coruña e Arteixo. Para asegurar o cumprimento dos acordos de colaboración crearase unha comisión de seguimento composta por dous membros da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro e outros dous de cada GALP, segundo informa a Xunta.

Este convenio súmase aos outros sete asinados a comezos de 2016, co que se pon a disposición dos grupos locais máis de 52 millóns de fondos europeos.