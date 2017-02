A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, volveu a esixir a reactivación da comisión de investigación das caixas galegas e acusou ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de "querer impedir" que se investigue que pasou para "ocultar as responsabilidades da Xunta" e ser "cómplice da actitude de desfalco" dos exdirectivos.

Nunha rolda de prensa ofrecida este luns, Pontón avanzou que a súa formación rexistrará unha "solicitude urxente" para reactivar os traballos deste órgano e formulará "unha queixa formal" ante a Mesa do Parlamento dada a "falta de actividade" desta comisión.

"Chove sobre mollado, o PP está a ser reincidente, en certa maneira está a secuestrarse o Parlamento e violentando os acordos do pleno", denunciou Pontón, quen considera a Feijóo "o máximo responsable da paralización" desta comisión de investigación.

Deste xeito, no día no que "se cumpren dous meses" desde que a Cámara acordou a constitución desta comisión, Ana Pontón denunciou que "só houbese unha reunión que nin durou cinco minutos". "Non é serio, nin responsable, nin respectuoso cos cidadáns que o Parlamento funcione deste xeito", apuntou.

"NOVAS COMPARECENCIAS, SEN CENSURAS"

Fronte a esta actitude do PPdeG, a dirixente nacionalista pediu a reapertura "sen vetos e sen censuras" deste órgano e que se dea pé "a novas comparecencias e novas solicitudes de información". Para dar luz a asuntos como "a indemnización de 18 millóns de euros" concedida ao exdirector de Caixa Galicia, José Luis Méndez. "Queremos coñecer a acta do consello de administración que deu luz verde a esta indemnización", esixiu.

Así, entre outras comparecencias, pediu a do propio presidente da Xunta, a exconselleira de Facenda Marta Fernández Currás, o exgobernador do Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordoñez, o excomisario europeo Joaquín Almunia, o expresidente de NCG José María Castellano e o ministro de Economía, José Luis de Guindos, así como dos exdirectivos das caixas.

Ademais, tamén considerou necesario que nesta nova etapa da comisión as forzas políticas da oposición teñan acceso á documentación negada "na pasada lexislatura", como a auditoría das caixas que "nunca chegou de forma completa ao Parlamento de Galicia" e "a documentación sobre todo o proceso de venda de NCG".

"Parécenos que hai temas moi importantes sobre os que falar", manifestou antes de insistir en que Feijóo "ten unha responsabilidade directa clara" en "como se fraguaron" as indemnizacións dos exdirectivos ao "mirar para outro lado".

VENDA "A PERDAS"

Na súa comparecencia ante os medios, Pontón tamén pediu determinar as responsabilidades no relativo a "a venda acelerada das caixas". "O feito de que Abanca exista e de que nos últimos anos tivese uns beneficios de 1.754 millóns de euros avala que as caixas eran viables e que non tivo ningún sentido a venda a perdas feita polo Estado", manifestou.

Tamén criticou que as "auditoras e o propio sistema bancario montasen unha serie de informes opacos", a través dos cales "os mesmos que realizaban as auditorías acabaron facéndose a prezo de saldo con algúns dos bens, como os relacionados coa xestión de residencias", indicou.

Por iso, urxiu que "a comisión funcione, funcione sen vetos e que haxa novas comparecencias e novas solicitudes de documentación". "Hai demasiadas zonas escuras na venda de NCG, e como país temos dereito a saber por que desapareceron as caixas", apuntou.

POSTURA DO PP

Pola súa banda, preguntado respecto diso nunha rolda de prensa posterior, o portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, lembrou que a reapertura desta comisión de investigación foi "a iniciativa do PP", momento desde o cal "o Parlamento traballa duro na súa tramitación".

Con todo, recoñeceu que a tramitación dos orzamentos, "que entraron a principios de decembro" na Cámara galega, "require unha dedicación que fai que algunhas cuestións habituais vaian cedendo paso". "Non pasou nin unha semana desde o último debate", incidiu, para asegurar que Ana Pontón "pode estar tranquila" que "a comisión vai chegar a unhas conclusións".

Ademais, sobre a petición de investigar a indemnización de José Luis Méndez, quen non foi condenado pola Xustiza, Pedro Puy considerou que "a cada un pódelle parecer mellor ou peor que as entidades chegasen a un acordo sobre as retribucións dos seus directivos e fosen aprobadas e validadas polo Banco de España". Iso si, puntualizou que "cando se fixo á marxe do que o Banco de España marcou, a Xustiza actuou".

Tras iso, expresou a súa opinión de que, "en xeral", no sector financeiro "houbo un exceso de retribucións e de indemnizacións" aos máximos responsables das entidades financeiras que tiveron que ser rescatadas.