Un veciño de Ordes (A Coruña) acusado de pegar á súa parella alega que os hematomas foron por unha caída

Un veciño de Ordes (A Coruña), J.A.S.N., atribuíu a unha caída os hematomas que a súa entón parella sufriu, en setembro de 2014, tras unha agresión por parte do procesado, segundo sostiveron Fiscalía e acusación particular no xuízo celebrado na Sección Primeira da Audiencia Provincial da Coruña.

Por estes feitos, que o acusado negou, pídense para el penas de sete anos de prisión. En concreto, o Ministerio Público reclama seis anos de prisión por un delito de detención ilegal, ao ter, supostamente, retido á súa parella na vivenda, e un ano por un delito de malos tratos no ámbito familiar.

En concreto, Fiscalía e acusación particular sosteñen que, a principios de setembro de 2014, o home golpeou á que era a súa parella sentimental e retívoa durante tres días contra a súa vontade no domicilio do acusado. A el acudía ela desde A Coruña os fins de semana, segundo expuxo a denunciante na súa declaración. Tamén se piden 10 anos de afastamento da vítima.

Fronte á versión da muller, quen alegou que no momento dos feitos eran parella e que a súa relación a iniciaron en 2013, o home afirmou que ela non era "nada" para el. Unicamente admitiu que ía "ás veces" á súa casa.

DISCUSIÓN POR UN CAN

Tamén rexeitou que os hematomas que, segundo o parte de lesións, presentaba a muller fosen porque el a golpeara tras unha discusión por un can que tiña. "Ela caeu e non quixo ir ao médico", sinalou. Na mesma liña, negou que lle escondese o móbil ou a deixase en casa encerrada mentres el saía.

Pola contra, a muller ratificou que permaneceu encerrada ata que atopou o móbil e deu aviso a unha amiga. Esta, que declarou como testemuña, explicou que a denunciante lle indicou que o home a tiña retida e que se non volvía saber nada dela chamase á Policía.

Finalmente, acudiu ao domicilio a Garda Civil. Un axente declarou que ouviron "queixas ou prantos" e que foi o home quen lles abriu. Con todo, a muller sostivo que foi ela quen o fixo porque o acusado, a diferenza dos anteriores días, á súa volta a casa deixou sen pasar a chave. No xuízo, a defensa pediu que se aplicase a atenuante de dilacións indebidas.