O portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, asegurou non percibir "en absoluto ningún tipo de disfunción" na súa relación co Grupo Parlamentario Socialista, derivada da situación interna que atravesa o PSdeG.

Preguntado polas afirmacións nas que o alcalde de Vigo, Abel Caballero, asegurou que o actual portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, "non é unha persoa autorizada" para falar en nome do partido, Pedro Puy asegurou que á hora de relacionarse cos socialistas "non hai máis interlocutor" que el e que ambos manteñen "un diálogo fluído".

"No ámbito parlamentario non hai máis interlocutor --que Leiceaga--, e hai un diálogo fluído co Grupo Socialista como, por certo, haino co resto dos portavoces parlamentarios", manifestou.

En concreto, nunha entrevista concedida á Cadena SER, Abel Caballero asegurou que Leiceaga "foi un candidato elixido en primarias e iso deulle lexitimidade" pero que "os cidadáns lla quitaron", en relación aos resultados das eleccións autonómicas.