A CIG convocou para este mércores, día 15, unha manifestación en Vigo para reclamar a "recuperación de dereitos laborais e sociais"; unha mobilización que se enmarca na campaña de ámbito autonómico posta en marcha pola central sindical.

Na presentación da marcha, o secretario comarcal, Alberto Gonçalves, incidiu en "a necesidade de impulsar cambios nas políticas económicas e de emprego", o que, baixo o seu criterio, "pasa por derrogar as reformas laborais e de negociación colectiva".

Así as cousas, denunciou que na área viguesa hai "máis de 80.000 persoas no paro" das que "moitas" son parados de longo duración sen ningún tipo de prestación, polo que reclamou un plan de desenvolvemento industrial para a comarca, no que se potencien a I+D+i e a intervención pública directa en sectores estratéxicos.

Ademais, engadiu que mediante esta protesta, que sairá ás 20,00 horas da Dobrada e finalizará no farol de Urzáiz, tamén se defenderán os servizos públicos, especificamente o ensino e a sanidade.