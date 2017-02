Un camioneiro da positivo no test de drogas e atópanlle marihuana no botiquín de primeiros auxilios

Axentes do Subsector de Tráfico de Lugo interceptaron a un camioneiro que deu positivo no test de drogas e ao que acharon marihuana no botiquín de primeiros auxilios que levaba no vehículo.

Segundo informou o Instituto Armado, ás 20,30 horas do pasado 12 de febreiro foi interceptado o camión á altura do quilómetro 55,9 da autovía AG-64, que une Vilalba e Ferrol, no marco dun punto de control de alcol e drogas.

O condutor dun vehículo articulado, un home de 48 anos, que circulaba en dirección a Narón (A Coruña) con diversa mercadoría para supermercados, foi sometido ao test de alcol e drogas.

As mesmas fontes sinalaron que ao acceder á cabina do camión, os axentes percibiron no seu interior "un forte cheiro" e, unha vez realizada a proba de detección de sustancias psicotrópicas, o condutor deu resultado positivo en THC.

Así mesmo, os axentes observaron no interior do botiquín de primeiros auxilios unha bolsa de plástico con "unha cantidade indeterminada de marihuana", segundo apuntou a Benemérita.

SANCIÓN

Por estes feitos, a Guardia Civil propuxo ao condutor interceptado para unha sanción por conducir coa presenza de drogas tóxicas no organismo.

Ademais, formulouse acta-denuncia dirixida á autoridade correspondente pola tenencia destas sustancias, "procedendo á súa entrega ao servizo de sanidade exterior para a súa análise e posterior destrución", segundo engaden as mesmas fontes.