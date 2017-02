O portavoz do PP no Senado, o lucense José Manuel Barreiro, negou este luns que se producise ningún tipo de "fraude electoral" no proceso para a reelección de María Dolores de Cospedal como secretaria xeral dos populares no congreso celebrado o fin de semana.

Neste sentido, Barreiro apelou a que "nese conxunto de 4.000 emendas había un grupo de vinte emendas que facían referencia á compatibilidade de distintos cargos".

Respecto diso, comentou que é "habitual" compaxinar varios cargos e así precisou que "hai moitos compañeiros que ostentan distintos cargos". "E é moi frecuente que se cadra un alcalde sexa presidente do comité local ou que un alcalde sexa senador ou deputado, ou o presidente dunha comunidade autónoma que ten diferentes cargos", puntualizou.

"No caso do secretario xeral deuse esa circunstancia, as propio Arenas ou Cascos tiveron responsabilidades a nivel de partido", subliñou.

Neste sentido, Barreiro insistiu en que "fraude electoral en absoluto". "Porque se eramos máis de 3.000 compromisarios e houbo 300 persoas que votaron nunha dirección, maioritariamente o resto votou noutra dirección", abundou.

CONFIANZA

Así mesmo, o portavoz popular no Senado asegurou que "hai unha confianza total e absoluta no labor da secretaria xeral porque o ten acreditado". "Tocoulle lidar nun momento difícil e complexo da vida do partido e fíxoo con responsabilidade e unha lealdade enorme ao que representa o PP e lealdade ao presidente", sostivo.

"Para o meu é unha persoa merecedora de todo o recoñecemento e así o fixo o presidente explicitamente confiando unha vez máis nela e de forma maioritaria e abafadora, non hai máis que ver os aplausos que recibiu do conxunto dos compromisarios que aí estabamos", sentenciou.

RAJOY, "MÁIS REFORZADO"

Finalmente, José Manuel Barreiro manifestou que ten claro que "o liderado de (Mariano) Rajoy", tras o congreso, "sae se cabe máis reforzado".

"O PP ten un liderado moi sólido ao redor de Rajoy, cousa que é lóxica porque a Rajoy tocoulle asumir o papel máis complicado, tanto desde o punto de vista do partido como do Goberno, e fíxoo con éxito e con lealdade aos principios do partido, ao interese xeral e en defensa da unidade nacional", eloxiou.