O alcalde de Vigo e presidente da FEMP, Abel Caballero, felicitouse este luns por unha mobilización de alcaldes socialistas "como non se lembra" no acto celebrado no Pavillón da Fundación ONCE en Madrid, organizado polo propio rexedor olívico, e que contou coa presenza da presidenta de Andalucía, Susana Díaz.

En rolda de prensa, o primeiro edil vigués proclamou que "a resposta ao chamamento do alcalde de Vigo foi excepcional", e agradeceu, así mesmo, a Susana Díaz que atendese a súa invitación para participar nun "acto de reforzo do municipalismo" e de respaldo aos concellos para que logren "máis financiamento".

Sobre a participación da líder dos socialistas andaluces, quen dixo no acto sentirse "animada" pero non desvelou se se presentará ás primarias do PSOE para elixir ao seu novo líder, Abel Caballero sinalou que "non foi nada novo o que ocorreu".

Así, o alcalde, quen se referiu a Díaz como "unha magnífica política", reiterou que, "cando se abra o prazo para presentar candidaturas", volverá pedirlle a Susana Díaz que opte á secretaría xeral do partido.