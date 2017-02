A presidenta da xestora do PSdeG, Pilar Cancela, lembrou este luns que será a militancia socialista a que elixa ao seu novo líder unha vez se convoquen as primarias e o congreso, algo que espera que ocorra "o máis pronto posible".

A partir de aí, deu a "benvida" a "calquera compañeiro que considere que pode liderar un proxecto" e lograr o respaldo "maioritario" dos afiliados.

Tras isto, preguntada en rolda de prensa en Ourense sobre as palabras do alcalde de Vigo, Abel Caballero, nas que sinalou á presidenta da Deputación de Pontevedra como unha opción de futuro, Cancela resolveu que Carmela Silva sería "unha excelente candidata ao que quixese".

Foi a súa resposta a pesar dos ataques que recibiu nos últimos tempos da viguesa, quen non só lle pediu en reiteradas ocasións a súa dimisión polos malos resultados electorais, senón que chegou a referirse a ela como "unha directora xeral do PP infiltrada", en referencia ao pasado de Cancela no goberno con Manuel Fraga.

E, en canto á urxencia con que Caballero defendeu --nunha entrevista concedida á Cadena SER-- a construción dunha dirección política para o PSdeG, Pilar Cancela asegurou que non hai "ninguén con máis ganas e máis ímpeto" de que "se elixa canto antes" que os membros da actual xestora.

A XESTORA "CUMPRIU"

A continuación, lembrou que a xestora que ela encabeza "cumpriu" cos mandatos que se lle encomendaron tras a dimisión de José Ramón Gómez Besteiro, en referencia ao proceso de primarias no que se elixiu a Xoaquín Fernández Leiceaga como candidato á Presidencia da Xunta.

"Acto seguido, o que correspondía era convocar un proceso de primarias para elixir unha nova dirección en Galicia. É o que queriamos facer e o que teríamos feito se non nos retiraran a competencia desde o ámbito federal", defendeu a tamén deputada no Congreso pola Coruña.

E é que, ao seu xuízo, "as xestoras nacen para morrer" e, de feito, "deben morrer canto antes". Así é que considerou "un mal asunto" que se prolonguen no tempo, pois "a esa situación de provisionalidade non se lle pode dar carta de estabilidade".

É por iso que reclamou a Ferraz que convoque "o máis pronto posible" un proceso de primarias para que a militancia galega elixa un "órgano lexítimo" que substitúa á actual xestora. Tamén lembrou que o atraso deste proceso conleva "incumprir unha norma" que os socialistas marcaron nos seus estatutos.