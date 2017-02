O oncólogo do CHUO Jesús García Mata incorpórase á rede de expertos da Fundación ECO

O xefe de Servizo de Oncoloxía Médica do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) entrou a formar parte do padroado da rede de expertos da Fundación ECO.

Segundo informou a fundación, a entidade continúa o seu crecemento "da man dos mellores expertos en Oncoloxía de España". O doutor Josep Tabernero, xefe de servizo do Hospital Vall d'Hebrón e presidente electo da Sociedade Europea de Oncoloxía Médica (ESMO) e Emilio Esteban, xefe de Oncoloxía Médica do Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) atópanse entre os nomeados.

A eles súmase o doutor Jesús García Mata, xefe do Servizo de Oncoloxía Médica do CHUO; o doutor Mariano Provencio, xefe de Oncoloxía do Hospital Porta de Hierro de Majadahonda; e a doutora Ruth Beira, xefa de servizo de Oncoloxía Médica do Complexo Hospitalario de Navarra, entre os novos patróns da Fundación ECO.

O cinco especialistas únense, deste xeito, á primeira unión en rede de expertos en Oncoloxía procedentes de toda España que traballa, segundo valora a entidade, "para mellorar a calidade da especialidade, a través do seu compromiso coa asistencia, a investigación e a docencia", segundo sinala a fundación.

Na actualidade, ECO está composta por case unha trintena de especialistas, xefes de servizo de Oncoloxía dos principais hospitais españois.

En concreto, o doutor Jesús García Mata realizou os seus estudos de Medicamento na Universidade de Salamanca, onde se doctoró. Especialista en Oncoloxía Médica é, desde 2005, xefe de servizo de Oncoloxía no CHUO e actualmente preside a Comisión de Docencia do hospital.