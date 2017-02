A Deputación da Coruña convoca un premio para recoñecer a persoas ou colectivos que promocionan o galego

A área de Normalización Lingüística da Deputación da Coruña convoca o Premio Rosalía de Castro de promoción do galego ao que poderán concorrer persoas ou colectivos, segundo informa o organismo provincial. O prazo de presentación de candidaturas termina o 30 de xuño.

No ano en que se cumpren 180 anos do nacemento da poetisa galega, a institución provincial asegura que, con esta iniciativa, busca recoñecer "iniciativas, traballos recentes, traxectorias de persoas, colectivos ou entidades comprometidas coa promoción e dignificación social do noso patrimonio lingüístico".

As candidaturas poderán presentarse ata o 30 de xuño para as dúas categorías do premio, unha destinada a persoas, colectivos, entidades ou asociacións que destaquen na promoción do galego e outra máis específica, creada na pasada edición, para premiar o traballo para tramos de poboación menor de idade, infancia e mocidade.

Nun comunicado, a responsable da área de Normalización Lingüística da Deputación e vicepresidenta provincial, Goretti Sanmartín, asegura que o galardón "ademais de ser unha homenaxe á escritora, ten como obxectivo recoñecer o traballo de entidades e particulares á hora de promocionar a nosa lingua".