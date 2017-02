Integrantes do Grupo Parlamentario de En Marea escoitaron este luns as queixas e as propostas de produtores da pataca da contorna de Mondoñedo sobre como afecta a praga nos seus cultivos, á vez que reclamaron un control "rigoroso" e un sistema de indemnizacións para os afectados.

O portavoz parlamentario da formación, Luís Villares; o viceportavoz, Antón Sánchez; e Davide Rodríguez participaron na visita e na reunión con representantes sindicais da zona e con produtores de patacas que este ano non puideron plantar pola praga da couza en Galicia.

O grupo visitou Chan do Val e, sobre o terreo, comprobou como a praga, ademais de afectar o cultivo, afecta tamén ao modo no que os produtores da Mariña están "a perder mercado no exterior" e "territorios limítrofes" con Galicia "por desconfianza e pola nula información" que a Xunta ofrece a produtores e comercializadores.

Villares explicou que a proposta de En Marea ten dous sentidos principais: "un control rigoroso" da praga para evitar que siga a propagación, e organizar un sistema de indemnizacións que teña en conta as perdas causadas pola praga e polas medidas para erradicala, desde os produtores ata o autoconsumo.

En Marea tamén propón crear un censo das leiras afectadas por esta praga, como se realizou xa en producións asturianas, para coñecer con previsión cales son os daños que está a causar en Galicia. Nas reunións en Mondoñedo participaron tamén Julián Rodríguez, produtor de pataca da zona, e Iván Rodríguez, do Sindicato Labrego Galego.

ACCIÓN "ERRÁTICA E A REMOLME"

Villares explicou que a acción da Xunta para frear a praga foi "errática e sempre a remolque" sen tomar unha soa decisión "efectiva" para que os daños fosen "os menores posibles".

O portavoz parlamentario ha subliñado que a Xunta actuou "sen ter en conta aos afectados" e segue actuando "sen preguntar a ninguén e sen ofrecer ningún tipo de información" para "orientar aos produtores", de forma que "ninguén ten moi claro o que ten que facer".

A información recollida por En Marea sobre o terreo complementará as iniciativas e preguntas presentadas no Parlamento de Galicia, que se ampliarán nas próximas semanas con novas iniciativas para urxir á Xunta a que solucione esta praga "denunciando aos afectados".

COMPROMISO PIDE MEDIDAS Á DEPUTACIÓN

Por outra banda, Juan Carlos Piñeiro Docampo, como veciño de Burela e como secretario xeral de Compromiso por Galicia, dirixiu un escrito á Deputación de Lugo no que pide que, dentro das súas competencias, articule "as medidas necesarias" para o control e erradicación da praga da polilla guatemalteca.

Tamén solicita que o goberno provincial presente no pleno unha modificación de crédito para crear unha partida dedicada a paliar "a perda de poder adquisitivo" dos residentes na zona que se palique a corentena, mediante axudas directas á adquisición de pataca de consumo que "necesariamente sexa de orixe galega".

Por último, pide que a Deputación estableza unha liña de colaboración coa Escola Politécnica Superior da Universidade de Santiago de Compostela e pertencente ao Campus de Lugo para desenvolver un proxecto de investigación co fin da erradicación da praga na Mariña.