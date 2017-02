O Eixo Atlántico celebrará a súa asemblea xeral este mércores en Lugo

O Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular celebrará a súa asemblea xeral o próximo día 15 no Museo Interactivo da Historia de Lugo.

A asemblea estará presidida polo alcalde de Viana do Castelo, José María Costa, e contará coa participación do presidente do Eixo Atlántico, Ricardo Rio; o vicepresidente, Alfredo García; e o secretario xeral, Xoán Vázquez Mao, así como representantes das 38 cidades e entidades que integran o Eixo.

Esta asemblea terá lugar coincidindo co 25 aniversario da creación do Eixo Atlántico, motivo polo cal tamén está prevista a inauguración dunha exposición conmemorativa na Praza Maior de Lugo.

Trátase dunha instalación composta por 36 lonas articuladas en forma de cubos, onde se fai un percorrido pola historia do Eixo e os seus grandes fitos de cooperación transfronteiriza e vertebración do sistema urbano.

A asemblea arrincará ás 10,30 horas, coa benvida da alcaldesa de Lugo, Lara Méndez. Posteriormente, a orde do día seguirá coa aprobación do balance de xestión, do informe económico, así como do programa ou o orzamento para 2017, entre outros asuntos.

Sobre as 13,30 horas está prevista a clausura da asemblea, coa asistencia do secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez Pomar.