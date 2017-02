Un matrimonio sorprende na Coruña a un ladrón que accedeu á vivenda coas chaves roubadas á súa filla

Axentes da Policía Nacional detiveron a un mozo, de 23 anos, tras ser sorprendido por un matrimonio na súa vivenda, á que accedeu despois de roubar o bolso da súa filla nos xardíns de Méndez Núñez, segundo informa a Xefatura Superior de Policía en Galicia.

O intento de roubo tivo lugar sobre as 4,00 horas do pasado día 27 de xaneiro cando un matrimonio durmía. Nese momento, ouviron que alguén abría a porta do seu domicilio, situado nas proximidades do estadio de Riazor.

A muller levantouse para comprobar que era a súa filla, que saíra pola noite coa súa parella, pero atopouse cun home descoñecido no corredor do seu domicilio. Devandito home quedou paralizado ao ver á muller alí.

A inquilina da casa observou tamén que o home tiña na man a carteira e as chaves da súa filla e preguntoulle o motivo polo que tiña eses efectos. O marido tamén se levantou e o descoñecido contestou que atopara eses efectos no portal e íaos a entregar.

SUBTRACCIÓN DO BOLSO

Nese momento, o pai contactou telefonicamente co noivo da súa filla, que lle confirmou que ela estaba con el e estaba ben, pero que alguén lle subtraeu o seu bolso, con todos os seus efectos, cando estaba sentada nun dos bancos dos xardíns de Méndez Núñez.

Entón o pai díxolle ao home que o ían a denunciar, momento no que este se deu á fuga. Tras presentar denuncia ante a Policía Nacional, os axentes arrestaron ao home, que xa contaba con varias detencións anteriores por delitos contra o patrimonio.