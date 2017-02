'Films from Galicia' chega ao mercado da Berlinale coa súa delegación máis numerosa

A Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) e 12 produtoras integran a delegación comercial de 'Films from Galicia' no European Film Market (EFM) de Berlín, conformando a representación galega máis numerosa nesta feira internacional que se desenvolve ata o próximo día 17 en paralelo á Berlinale.

Segundo informou a Xunta, esta misión enmárcase dentro do programa de internacionalización do audiovisual galego, que este ano se estenderá a oito mercados de referencia mundial.

No European Film Market atópanse xa os representantes de Abanico Producións, CTV, Cuarta Parede Films, Frida Films, Gaita Filmes, Ladybug Films, Matriuska Producións, Numax Distribución, Ollo Vivo, Portocabo, Vaca Films e Zeitun Films, que acoden a este encontro coa súa respectiva carteira de títulos tanto en proxecto como en fase de produción ou xa terminados.

O obxectivo é lograr acordos de coprodución, vendas e distribución internacional, para o que se están desenvolvendo numerosas reunións con axentes de todo o mundo.

As empresas galegas contan no EFM cun espazo propio para o desenvolvemento de encontros de traballo e a difusión das súas producións dentro do pavillón de 'Cinema from Spain', no recinto feiral do Martin-Gropius-Bau.

Desde este espazo achégaselle tamén aos axentes de vendas internacionais a nova edición para 2017 do catálogo 'Films from Galicia', unha antoloxía de 70 producións e proxectos de longametraxes de ficción, animación e documentais, ademais de películas, series e formatos de televisión, así como o catálogo 'Shorts from Galicia', dedicado ás curtas.