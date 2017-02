O Sergas inicia as obras de adaptación funcional do anexo II do antigo Hospital Xeral de Vigo

O Sergas iniciou este luns as obras de adaptación funcional dos espazos do anexo II, no ámbito do antigo Hospital Xeral de Vigo, que contan cun investimento de case 800.000 euros e que permitirán ampliar o actual centro de saúde e habilitar un espazo para Saúde Mental.

Así, actuarase para ampliar uns 600 metros cadrados na planta 0, nos que se instalarán 15 consultas. Tamén haberá obras na planta 1, para unificar as unidades de Saúde Mental de Coia e A Dobrada, e habilitaranse 17 consultas, unha sala de psicoterapia, vestiarios, sala de reunións, de espera, aseos e outros.

Os traballos implicarán o cambio de acceso ao servizo de Rehabilitación, ao que haberá que ir pola entrada da rúa Pizarro, esquina con Padre Feijóo. O resto de accesos mantense polas dúas entradas da rúa Pizarro.

No anexo II do Xeral ofrécense os servizos da PAC, centro de Saúde de Atención Primaria, Unidade de Reprodución Asistida, Consulta de Esterilidade, Centro de Orientación Familiar, unidade ambulatoria de fisioterapia e, cando acaben as obras, unidade de Saúde Mental.