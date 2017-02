A presidenta da xestora do PSdeG, Pilar Cancela, reclamou este luns ao ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que poña fin á "absoluta opacidade" e ofreza "explicacións detalladas" sobre os "prazos e orzamentos" das obras do AVE a Galicia.

Así o sinalou este luns en Ourense durante unha rolda de prensa na que mostrou "serias dúbidas" de que se cumpran as previsións do Goberno para a chegada do AVE en 2019, tal e como anunciaron a finais de xaneiro o ministro e o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras unha reunión bilateral.

A este respecto, Cancela criticou unha vez máis que algúns dos tramos pendentes de construción "non se inclúen" na planificación presentada por Fomento, polo que considera que a obra "máis que ao ano 2019, irase ao 2022".

Neste escenario, en compañía da deputada do PSOE no Congreso por Ourense, Rocío de Frutos, e do portavoz socialista no Concello de Ourense, José Ángel Vázquez Barquero, pediu datos "concretos". "Se hai un compromiso real, que problema hai para explicar eses tramos ou como será a intermodalidade?", preguntou.

Así, reclamou información sobre a variante Taboadela-Ourense, o tramo de Pontevedra en Cerdedo, a conexión entre Ourense e Lugo, a conexión de Vigo con Portugal e sobre as estacións intermodais da Coruña, Vigo, Ferrol, Santiago, Lugo e Ourense.

INFORMACIÓN SOBRE AS PARTIDAS ECONÓMICAS

En especial, reclamou información sobre as "partidas económicas" destinadas a estas obras e lembrou ao Goberno que na etapa do PSOE "había 600 millóns de euros máis para Galicia".

A este respecto, a tamén presidenta da xestora do PSdeG pediu "explicacións" sobre os motivos polos que as partidas do AVE galego "minoraron de forma tan alarmante" e defendeu que os próximos orzamentos recuperen "este investimento".

Tras isto, reprobou que o Goberno "acuse" os atrasos no AVE galego á oposición ou ao ano en funcións, tendo en conta que --lembrou-- nese mesmo período o Executivo aprobou prorrogar 50 anos máis a concesión de ENCE na súa actual localización en Pontevedra.

RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

Así pois, tras sinalar que no PP "son moi hábiles derivando responsabilidades políticas", advertiu de que "cando se goberna con maioría absoluta en España e en Galicia, poucas desculpas caben".

Nesta mesma liña, Vázquez Barquero lembrou que no pasado mandato o PP "tiña a maioría suficiente e as partidas necesarias" para impulsar esta infraestrutura.