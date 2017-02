O portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, opinou este luns que os debates no seo de Podemos na asemblea que tivo lugar a fin de semana permiten "afortalar" os procesos de unidade popular, que son, ao seu xuízo, "o camiño a seguir".

Preguntado polos xornalistas durante unha visita a Mondoñedo (Lugo), Villares xulgou que o debate "sempre é positivo" e que a "transparencia" no mesmo favorece que "todo o mundo participe" e se "socialicen" as ideas políticas.

Así pois, considerou que "a forma na que se desenvolveron os debates" en Vistalegre II foi "positiva" e, por tanto, "dará lugar a unha confianza renovada nos procesos de unidade popular".

"En Galicia temos claro que é o camiño", recalcou Villares, o maxistrado en excedencia que se atopa á fronte dun grupo parlamentario que engloba "múltiples sensibilidades políticas", entre elas Podemos.

Trátase, segundo as súas propias palabras, de fomentar a unión para "gobernar para as maiorías sociais", para que as institucións estean "ao servizo da xente" e para que desde elas póidanse desenvolver políticas baseadas en "valores e principios".

"DIVISIÓN DE OPINIÓNS"

Pola súa banda, José García Buitrón, novo membro do Consello Estatal de Podemos, falou da necesidade de revisar o proxecto da formación morada en Galicia para analizar a división de opinións sobre a alianza con En Marea.

"Ningún de nós pensa que teñamos que facer ningunha revisión dos acordos [con En Marea] a non ser que haxa cambios substanciais que agora non están previstos", proseguiu, nunha entrevista concedida á Radio Galega, segundo un comunicado difundido polo propio medio público.

En canto á vitoria de Pablo Iglesias --de cuxa lista el formaba parte--, negou que supoña a "radicalización" do seu partido. "Somos xente que non se pode etiquetar como radicais. Só somos radicais na defensa dos dereitos, a democracia e as liberdades", resolveu.

Tras isto, o coruñés deu por feito que Íñigo Errejón "vai ser unha persoa relevante" na nova organización política de Podemos.