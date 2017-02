A Xunta licita as obras de execución do centro de saúde de Gondomar (Pontevedra) con case 3 millóns de orzamento

A Xunta licitou as obras de execución do centro de saúde de Gondomar (Pontevedra) que contan cun orzamento de case tres millóns de euros e un prazo de execución de 14 meses.

Segundo informou a Consellería de Infraestruturas e Vivenda, o edificio destinarase a centro de saúde, de acordo ao programa de necesidades, e a maiores, o proxecto resolve o contorno urbanizado da parcela e o seu encontro co parque fluvial.

A Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) contratará e executará as actuacións por encomenda do Servizo Galego de Saúde (Sergas), que aprobou o proxecto, que ten por fin a construción do centro de saúde municipal, "infraestrutura básica para os veciños deste municipio", segundo engade a Xunta.

O inmoble divídese en áreas funcionais, con división longitudinal en dúas bandas, unha orientada sempre cara ao patio, que "enlaza todas as áreas públicas de espera e circulación", mentres a outra crea un anexo "de carácter especializado de atención personalizada ou servizos específicos".

Na área médica contarase con seis consultas de medicamento xeral e seis de enfermaría; unha consulta de matronas e outra sala de educación maternal. Tamén haberá despachos para o xefe de servizo de unidade e para o traballador social; unha sala de toma de mostras, outras de espera, unha sala de técnicas e dous polivalentes.

A Xunta destaca que a construción deste novo centro de saúde permitiralles tanto aos profesionais como a pacientes e usuarios dispor dunha infraestrutura "moderna e adaptada ás súas necesidades" e que, segundo engade, "dará mellor resposta ás necesidades de saúde, presentes e futuras", dos veciños deste municipio pontevedrés.