Un proxecto europeo coordinado pola USC establece vínculos entre 'spin off' universitarias

O proxecto europeo Unison para o establecemento de vínculos científicos e comerciais entre institucións de ensino superior e o ámbito empresarial a través de spin-off universitarias celebrou este luns a súa primeira reunión de traballo.

No encontro participaron representantes do trece universidades e centros de investigación implicadas, procedentes de Rusia, China, Xeorxia, Alemaña e Portugal. A Universidade de Santiago de Compostela (USC), coordinadora do proxecto, é a única representante española.

Segundo explicou a USC nun comunicado, o proxecto profundará nos mecanismos implicados na transferencia e comercialización do coñecemento e a tecnoloxía, axudando así a superar as dificultades tradicionais en colaboración ou en clave empresarial.

Neste sentido, sinalou que a experiencia no desenvolvemento de empresas de base tecnolóxica (spin off universitarias) ofrece a posibilidade de levar a cabo o traballo conxunto a unha nova fase en base ao intercambio de experiencias no ámbito do emprendimiento. Ademais, Unison busca promover a transmisión e aplicación de experiencias empresariais na educación, a formación e o traballo xuvenil.