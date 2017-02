O portavoz de En Marea no Congreso dos Deputados, Antón Gómez Reino, considerou que Galicia "gaña peso" coa presenza de Ángela Rodríguez 'Pam' e José García Buitrón no novo Consello Estatal de Podemos, cuxa "pluralidade" cre que se debe trasladar ao Consello Cidadán Autonómico (CCA).

En declaracións a Europa Press, o parlamentario na Cámara baixa ha destacado que nesta Asemblea Cidadá de Podemos a comunidade galega "deu un exemplo". "Había persoas galegas no tres listas e esas persoas saben traballar conxuntamente dunha forma cotiá na maioría do CCA e ese é unha mensaxe que hai que seguir", manifestou.

Neste sentido, destacou que a formación morada "está xa nunha nova etapa en España" que "se debe de abrir tamén en Galicia" coa "pluralidade". "Hai dúas persoas relevantes na dirección estatal e iso tense que cristalizar no traballo político en Galicia", sinalou para incidir tamén en que tanto Buitrón como Ángela Rodríguez apoian tamén o espazo de "unidade popular" que representa En Marea.

Por outra banda, Gómez-Reino celebrou tamén que o "exemplo democrático" dado por Podemos este fin de semana fronte a organizacións como o PP que funcionan "a través do dedazo" ou do PSOE que "nin se sabe o que opinan as súas bases". "Foi un exemplo de democracia e de participación masiva, co número de participantes máis grande que houbo nun espazo político en Europa", apuntou.

"Esa gran coalición que goberna no Estado quería si ou si que Podemos saíse roto desta asemblea e hai que felicitarse de que isto non é así, senón que é todo o contrario", sinalou.