O Goberno veta no Congreso unha lei galega para que os preferentistas recuperen todos os cartos

O Goberno vetou a tramitación no Congreso dos Deputados dunha proposición de lei aprobada en marzo de 2014 por unanimidade no Parlamento galego —onde o PP contaba e conta con maioría absoluta— para que os titulares de participacións preferentes en entidades bancarias rescatadas polo Estado poidan recuperar integramente o seu diñeiro.

Luis de Guindos | Fonte: Europa Press.

A iniciativa galega, impulsada polo Bloque Nacionalista Galego (BNG), propón modificar unha das leis da reestruturación bancaria, coa que en 2012 se fixaron os procedementos para resarcir aos propietarios de participacións preferentes e débeda subordinada.

Dita normativa rexíase polo principio de repartición de cargas, aínda que salvagardando en gran medida os intereses dos pequenos investidores sen experiencia que foran vítimas dunha comercialización enganosa dese tipo de produtos complexos.

SALVAR AOS AFORRADORES

A pesar desas cautelas, unha parte dos preferentistas acabaron asumindo perdas nos seus investimentos, algo que a proposta galega trata de evitar reclamando que se exima de calquera tipo de perda aos aforradores.

Un termo que inclúe aos non profesionais, aos que non contratasen previamente ningún produto de investimento significativo en relación cos seus aforros, aos que dixeron que querían poder dispor do seu diñeiro en calquera momento, ou aos minoristas que pola súa idade, situación persoal, falta de formación ou perfil puidesen ser considerados aforradores ou tivesen características similares aos casos aceptados na arbitraxe ou nas sentenzas xudiciais favorables.

Ademais, a proposición de lei do Parlamento galego reclama que se suspendan todas as accións de xestión destes produtos ata que termine o procedemento de identificación destes aforradores, proceso que debería ser realizado por un terceiro independente e de prestixio. E esixe tamén que non se poida desahuciar a quen teñan a súa hipoteca na mesma entidade mentres non recuperen o capital investido en preferentes ou débeda subordinada.

CUSTARÍA 9.760 MILLÓNS

A pesar de que esta proposición de lei contou no seu día co apoio dos 'populares' galegos, o Consello de Ministros decidiu o pasado venres vetar a súa tramitación parlamentaria, tal e como consta no escrito de desconformidade que xa foi rexistrado no Congreso e ao que tivo acceso Europa Press.

No devandito texto, o Executivo de Mariano Rajoy alega que entre o 75% e o 80% dos investidores minoristas recuperou a totalidade do seu investimento a través das arbitraxes, sentenzas xudiciais e medidas de liquidez postas en marcha durante a pasada lexislatura.

Con todo, recoñece que o 20%-25% restante si tivo que asumir "recortes no seu investimento orixinal", e afirma que de non procederse deste xeito o Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria (FROB) tería que investir máis de 13.640 millóns de euros adicionais ao sector financeiro, dos que 9.760 millóns de euros corresponderían ás perdas soportadas por investidores minoristas.

PROVOCARÍA UN AUMENTO DO DÉFICIT

Así, se se tramitase esta proposición de lei e se aceptase devolver integramente todos os investimentos a pequenos aforradores acabaríase impactando nos recursos públicos "vía participación en BFA e activación de garantías concedidas en desinversiones previas", o que afectaría as contas do FROB que, ao cabo, intégranse no Orzamento Xeral do Estado, causando un "aumento do déficit público", argúe o Goberno central

E así xustifica o Executivo o seu veto, dado que a Constitución lle concede o dereito de paralizar iniciativas que considere que alteran os Orzamentos Xerais do Estado en curso, xa sexa por aumento de gasto ou por redución de ingresos.

OUTROS VETOS

Con leste veto, e o presentado tamén o pasado venres contra unha proposición de lei de ERC sobre memoria histórica, xa son 21 as iniciativas de parlamentos autonómicos e da oposición cuxa tramitación foi vetada polo Goberno. A maioría delas están en suspenso, aínda que dúas delas seguiron adiante por decisión da Mesa do Congreso, o que foi recorrido ante o Tribunal Constitucional (TC).

Precisamente, o Goberno tamén vetou recentemente outra iniciativa que saíra por unanimidade do Parlamento galego e que suscitou unha forte polémica, relativa ao traspaso da AP-9. Os grupos articularon unha nova proposta galega na que se eliminan as cuestións que motivaron o veto por parte do Goberno ao seu debate no Congreso o pasado mes de outubro.