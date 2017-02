A Deputación de Pontevedra mostrouse este luns disposta a apoiar á Xunta na creación dun centro de investigación no Pazo de Lourizán, pero advertiu de que "non" permitirá que este histórico inmoble da súa propiedade sexa cedido á empresa ENCE.

"A nosa posición é de colaboración coa Xunta no que se refire a todos os proxectos de investigación, absolutamente toda, pero deixando claro desde o primeiro momento que a Deputación non vai avaliar ningún proxecto de ENCE", sentenciou a presidenta provincial, a socialista Carmela Silva, tras unha reunión de hora e media co vicepresidente autonómico, Alfonso Rueda.

E despois de que Carmela Silva sinalase que ese centro de investigación "non ten nada que ver coa Xunta", o seu vicepresidente, César Mosquera, concretou que a proposta presentada este luns "é unha especie de patrocinio", de modo que cuestionou o interese de ENCE no centro de investigación.

Para Alfonso Rueda foi "unha sorpresa" ver que a Deputación pon "impedimentos" para sacar adiante a proposta da multinacional, co que "a día de hoxe, salvo que houbese un cambio de postura, parece difícil que se poida autorizar esta actuación que se quería facer dentro do Pazo de Lourizán". "Pero eu non abandono completamente as esperanzas", agregou.

Ademais, tanto Rueda como Silva coincidiron ao cualificar de "normal, e mesmo cordial" o encontro, e o 'número dous' de Feijóo expresou a súa convicción en que o "bo ton institucional" que dominou a reunión deste luns poida manterse.

"Estou seguro de que será o preámbulo da reunión que vai manter a presidenta da Deputación co presidente da Xunta", proseguiu, en alusión á cita do 27 de febreiro en Santiago. E é que, desde o seu punto de vista, as administracións teñen que poder "falar con normalidade, transcendendo as persoas e os personalismos".

ENCONTRO EN PONTEVEDRA

Ao encontro deste luns acudiron, por parte da Xunta, Alfonso Rueda; a conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, e o delegado en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís; mentres que da Deputación foron Silva, Mosquera e o deputado vigués Carlos López Font.

Coincidindo coa reunión, ás portas do Pazo Provincial concentráronse un centenar de persoas pertencentes a colectivos como a Asociación pola Defensa da Ría, Marea Pontevedra, Vaipolorío, Pedaladas, e traballadores da Xunta en Lourizán, para manifestar o seu rexeitamento a que ENCE se faga coa emblemática residencia de verán de Montero Ríos.