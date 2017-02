A presidenta do PP de Vigo e portavoz do grupo municipal, Elena Muñoz, mostrou este luns a súa satisfacción pola "importantísima" presenza de 'populares' vigueses na dirección nacional do partido tras o congreso do pasado fin de semana, e interpretou este "peso" como un "referendo" ao traballo que a súa formación realiza na cidade.

Nunha comparecencia de prensa, na que estivo acompañada polos outros tres membros vigueses elixidos para a Xunta Directiva Nacional (Javier Dorado, Miguel Fidalgo e Diego Gago), Muñoz subliñou que esta presenza permitirá "facer ouvir a voz de Vigo" na toma de decisións do partido.

Segundo subliñou, "o PP de Vigo conta a nivel nacional", e lembrou que outros 'populares' vigueses ocupan postos de responsabilidade, como José Ramón Lete (secretario de Estado para o Deporte), Irene Garrido (secretaria de Estado de Economía), Lucía Molares (directora do SEPE), Marta Fernández Tapias (directora xeral de Administración Local da Xunta) e Juan Cividanes (director do Igape).

Pola súa banda, Javier Dorado contrapuxo os diferentes proxectos políticos a nivel nacional, e defendeu que o PP é a alternativa "coa que se senten identificados máis españois", fronte ao "espectáculo dantesco" de Podemos en Vistalegre e ao acto "duns cuantos alcaldes dunha facción do PSOE, capitalizado polo alcalde de Vigo, que dedicou o fin de semana a defender os intereses da presidenta de Andalucía".