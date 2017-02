A Xunta inviste máis de 310.000 euros nun taller de emprego en mantemento e albanelaría en Ames e Brión (A Coruña)

Un total de 36 'alumno-traballadores' participan nos municipios coruñeses de Ames e Brión en dous talleres mixtos de emprego e formación nas especialidades de "montaxe e mantemento de instalacións caloríficas, así como de pavimento e albanelaría de urbanización"; para o que a Xunta destinou "máis de 310.000 euros".

Este luns, o delegado da Xunta na Coruña, Ovidio Rodeiro, visitou xunto ao alcalde de Ames, José Miñones, aos participantes do programa, que desenvolven traballos de rehabilitación e mellora en varios puntos destas localidades da periferia de Santiago.

En concreto, segundo informou o Goberno galego, o "proxecto formativo Renovames-Brión" realiza obras de mellora da eficiencia enerxética no comedor do CEIP de Ventín, así como na escola infantil de Ortoño, no local social de Biduido e na escola de música e a biblioteca municipal de Brión.

Así mesmo, este grupo tamén está a levar a cabo a instalación de estufas de pellet nos locais sociais de Auga Pesada, Os Ánxeles, Piñeiro e no espazo de ensaio da banda municipal de música. A Xunta achega "preto de 131.000 euros" para todas estas obras.

OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN

Por outra banda, o vinte 'alumnos-traballadores' do taller 'Accede' realizan traballos de "pavimento e albanelaría de urbanización" que consisten na mellora dos pasos de peóns da avenida de Rosalía de Castro, situada no municipio de Ames.

Para esta actuación a Consellería de Economía, Emprego e Industria investiu "179.000 euros", que irán tamén destinados a reparacións no pavimento na zona de Chavián, na praza da Mahía e no aparcadoiro de Aldea Nova.

PROGRAMAS MIXTOS

O delegado da Xunta na Coruña, Ovidio Rodeiro, destacou que estes "programas mixtos de formación e emprego achegan unha formación eminentemente práctica" e, ademais, supoñen "unha oportunidade para as persoas que se atopan nunha situación de desemprego".

Estas iniciativas enmárcanse dentro do plan de 'Garantía Xuvenil', que consiste en 24 talleres destinados a un total de 72 concellos para os que a Xunta destinou "máis de 5,3 millóns de euros".