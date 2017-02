O PSOE propón no Congreso unha lei para promocionar o uso de linguas cooficiais na Administración estatal

O PSOE rexistrou este luns no Congreso dos Deputados unha proposición de lei coa que pretende "normalizar o uso das linguas cooficiais nas relacións cotiás dos cidadáns cos poderes públicos", segundo explicou o portavoz socialista na Cámara Baixa, Antonio Hernando.

En rolda de prensa, e acompañado de deputados socialistas representantes de autonomías con linguas cooficiais, como Meritxell Batet, Javier Lasarte, Pere Joan Pons e Dolores Galovart, Hernando explicou que o texto presentado busca desenvolver o artigo tres da Constitución, relativo a esta materia, "nunha dobre dimensión".

Así, abarcará desde a "riqueza cultural como país e a súa pluralidade", entendendo a diversidade de linguas como "elemento de cohesión", ata a "ampliación dalgúns aspectos xurídicos e normativos imprescindibles neste momento".

Neste sentido, Batet indicou que se trata dunha proposta "pertinente" e "oportuna" politicamente, porque actualmente "non hai ningunha norma estatal que dea naturalidade á existencia doutras linguas no territorio español, ademais do castelán".

Os socialistas insistiron en que o que busca esta lei é "garantir máis dereitos" aos cidadáns que usan estas linguas cooficiais e que poidan usalas tamén en órganos que sexan competentes en toda España como Casa Real, Tribunal de Cuentas ou Defensor del Pueblo. "Estes organismos non poden sentir como allea unha lingua española", sinalou a deputada.

Do mesmo xeito, o texto chama ao dereito de todos os españois a que se lles expida o DNI, o pasaporte ou o carné de conducir en castelán e na lingua española cooficial que elixan en calquera das oficinas de tramitación.

UN CONSELLO QUE VIXÍE O SEU CUMPRIMENTO

Para que os puntos desta proposta se cumpran correctamente, os socialistas apostan pola creación do Consello das linguas de España, que substituiría ao Consello das linguas oficiais na Administración Xeral do Estado creado durante o mandato socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

Batet denunciou que durante a última lexislatura 'popular' este organismo caeu "en desuso" e desde o PSOE buscan a súa inclusión na lei para velar pola correcta aplicación da norma e para propor melloras neste ámbito.

Neste órgano participaría o Goberno central e os autonómicos, un concepto que, desde o PSOE, consideran apropiado para "promover o diálogo e o consenso" neste sector e que esta actitude tamén poida facerse "extensiva a outros ámbitos".

Batet indicou que esta proposición é "perfectamente constitucional" e que se presenta co ánimo de que salga adiante co apoio da maioría do Congreso. Preguntada pola súa posición acerca de que estas linguas tamén se usen nas sesións da Cámara baixa, a deputada sinalou que a postura do seu partido sempre foi que se poidan usar no Senado, como cámara de representación territorial, e que o castelán quede para o Congreso.

Neste sentido, precisou que a lei non modificaría o funcionamento das cámaras, xa que o uso dos idiomas durante as súas sesións está regulado no seu regulamento.

LINGUAS COOFICIAIS NAS WEBS

Ademais desta iniciativa, o PSOE rexistrou unha proposición non de lei que se centra na presenza destas linguas cooficiais nas páxinas web oficiais da Administración central, aínda que tamén chama a promocionalas a nivel nacional a través da cultura, as novas tecnoloxías e nas empresas establecidas nesas autonomías.

Do mesmo xeito, presentaron varias preguntas dirixidas ao Executivo na que cuestionan a actitude do Goberno cara ao cumprimento dun compromiso que era "ter todas as páxinas dos ministerios nesas linguas".