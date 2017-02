O Sindicato Labrego Galego celebrou o pasado fin de semana en Guitiriz (Lugo) o seu Congreso de Vacún de Carne, no que acordaron a creación dun grupo de traballo para afrontar os principais problemas do sector, que, principalmente, continúan estando protagonizados polos "baixos" prezos.

Segundo informou este luns o sindicato, o congreso tamén serviu para nomear como responsable do sector do vacún na organización a Lois Varela Carreira, de Cartelle, localidade situada no municipio lugués de Palas de Rei. Ademais, Inés Casabella, de Abadín (Lugo), foi nomeada vicerresponsable da área.

Así, o encontro do pasado fin de semana en Guitiriz tamén serviu para debater sobre os principais "problemas e desafíos" que afronta o sector da carne de vacún na actualidade, como son "os prezos, a comercialización, a Indicación Xeográfica Protexida (IGP) 'Tenreira Galega', a fauna salvaxe, as axudas da PAC, o acceso á terra ou os servizos públicos no rural".

Deste xeito, o SLG advirte que os prezos continúan presentando "valores moi baixos, ao redor de 4,40 e 4,60 euros o quilo" e "cotizacións máximas de 4,90 euros para o gando ecolóxico", mentres que "só" na venda directa a clientes en carnicerías "alcánzanse os 5 euros por quilo".

Así as cousas, os gandeiros alertaron que feitos como "que aínda non exista ningún tipo de inspección oficial que evite a fraude nas pesadas dos matadoiros" ou a "venda enganosa" de carne foránea sacrificada en Galicia "coma se fose de aquí" repercuten negativamente nos ingresos das explotacións.

Por outra banda, o SLG tamén criticou que "segue sen promoverse debidamente a carne de Suprema", incluída dentro de 'Tenreira Galega', que é a que "da prestixio á denominación" fronte á "carne de cebaderos e explotacións intensivas" que comercializan o seu produto "baixo o paraugas" do IGP.

ANIMAIS SALVAXES

Ademais, o sindicato denunciou que a "convivencia coa fauna salvaxe" que se materializa en "ataques de lobos, jabalíes e doutros animais" é outra das problemáticas que máis preocupan aos gandeiros, polo que piden "indemnizacións suficientes, xustas e áxiles" por parte da administración.

"Nada que ver co que temos agora: excesiva burocracia, dificultade ou imposibilidade para cobrar as demoras de ata tres anos ata o ingreso da indemnización", denunciou.