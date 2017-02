O delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, recibiu este luns unha mención especial da Federación Galega de Ciclismo "pola súa implicación na seguridade co colectivo ciclista e polo seu apoio na campaña de visibilidades impulsada pola Federación".

O recoñecemento, segundo a Delegación do Goberno, foi entregado polo presidente da Federación, Juan Carlos Muñiz, durante un encontro realizado na sede da institución gobernamental.

Santiago Villanueva mantivo diversas reunións coa Federación Galega de Ciclismo para impulsar iniciativas a favor dunha mellor convivencia entre ciclistas, vehículos a motor e peóns.

Respecto diso, a Delegación do Goberno lembrou que no último ano púxose en marcha unha campaña informativa "para mellorar o tránsito de todos os implicados a través do respecto á normativa", así como iniciativas para o uso de pezas e elementos reflectores.