A terceira peritaxe entregada ao xuíz que instrúe a causa sobre o accidente do Alvia en Angrois en xullo de 2013 sostén que a análise de riscos do tren realizouse "na forma e empregando os procedementos establecidos polas normas reguladoras, vixentes naquel momento", pero identifica o perigo na liña.

En concreto, pregúntase "como é posible" que estivese permitido circular entre Ourense e Santiago a entre 200 e 220 quilómetros por hora sen dispor "dun segundo nivel de protección que cubra a posibilidade de que o maquinista non atenda en tempo á necesidade de freado e enfróntese á devandita curva a unha velocidade moi superior á máxima permitida".

No seu informe, ao que tivo acceso Europa Press, o enxeñeiro industrial José Manuel Lamela conclúe que a causa do descarrilamento "foi o exceso de velocidade de entrada" na curva da Grandeira, por un descoido do maquinista, que atendía a unha chamada do interventor.

Con todo, considera "de sumo interese" expor o "interrogante" relativo á carencia de "un segundo nivel de protección", co que centra a atención noutro subsistema como é a vía de ferrocarril.

