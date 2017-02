O Colexio de Xornalistas lembra no Día Mundial da Radio o papel deste medio na información de proximidade

A xunta de goberno do Colexio de Xornalistas de Galicia subliñou, con motivo do Día Mundial da Radio, o papel "esencial" deste medio na información de proximidade.

O Día Mundial da Radio celébrase este ano baixo a lema 'A radio es ti', co que se reivindica como o medio de comunicación "máis dinámico e reactivo', funcionando como "elemento cohesionador" das comunidades.

O Colexio destaca tamén o seu valor como "xerador de emprego" en todo o territorio. E é que, de acordo co estudo 'A comunicación en Galicia 2015', case 350 radios emiten en Galicia na actualidade, e neste medio traballan case un 17 por cento dos membros da profesión, segundo o informe 'A situación laboral' dos e das xornalistas galegos e ou impacto da crise non sector'.

A pesar diso, o Colexio de Xornalistas sitúa a radio como "un dos sectores máis castigados pola crise, con expedientes de regulación de emprego executados en varias canles e unha constante precarización do emprego".

"Resulta especialmente preocupante o feito de que, a máis de tres anos da última adxudicación de licenzas radiofónicas efectuada pola Xunta, varias das concesionarias aínda non desenvolvesen as emisións, polo que non están a cumprir coa súa función nin como medios de comunicación local nin como xeradoras de emprego na zona".

ESTABILIDADE

No caso dos medios públicos, subliña que se xeran, cada certo tempo, "rumores e preocupación polo seu desmantelamento en zonas menos poboadas, o que deterioraría aínda máis a pluralidade e a calidade da información".

"O mantemento e a estabilidade das emisoras e delegacións radiofónicas tanto públicas como privadas ou comunitarias é un factor esencial para ter unha información máis libre, plural e próxima", conclúe o comunicado.