A Xunta destaca o potencial das eurociudades para impulsar a cooperación e a dinamización económica

A Xunta de Galicia puxo en valor o potencial das eurociudades, como a de Tui-Valença, para impulsar e dinamizar a economía ao aproveitar os recursos en común.

Así o destacou o director xeral de Relaxións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, no transcurso dunha reunión de traballo cos alcaldes de Tui, Enrique Cabaleiro, e de Valença, Jorge Mendes, na que avaliaron as actividades conxuntas desenvolvidas por ambas as localidades.

Neste sentido, os rexedores destacaron a súa aposta por seguir impulsando a xestión conxunta e compartida de instalacións e funcións municipais, que evitan duplicidades e aforran custos, así como continuar na liña de organización de eventos deportivos conxuntos.

Ademais, o encontro deste luns serviu tamén para facer balance da cooperación transfronteiriza entre Galicia e o norte de Portugal e dos retos que se abren para a Eurorrexión na nova etapa que se iniciará proximamente, cando Galicia asuma a presidencia da comunidade de traballo Galicia-Norte de Portugal.

Precisamente, no encontro estudouse tamén a participación da Eurociudad Tui-Valença no próximo plenario da comunidade de traballo Galicia-Norte de Portugal. Ambos os alcaldes comprometéronse a continuar colaborando coa Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia-Norte de Portugal e a presentar algún proxecto que beneficie á cidadanía.