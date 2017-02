(AM) Aparece o corpo dun home no mar, na zona das Lagoas, na Coruña

O corpo dun home apareceu este luns flotando no mar na Coruña, fronte á Domus, segundo informou a Europa Press o servizo de emerxencias 112.

O aviso deuno, sobre as 16,55 horas, un particular que estaba a pescar e que dixo que vira a un home flotando na auga na zona de Monte Alto, entre a praia das Amorosas e As Lagoas.

Desde o 112, avisouse ao Grupo Acuático dos Bombeiros da Coruña, ao Servizo de Gardacostas de Galicia, Salvamento Marítimo, a Policía Nacional, Urxencias Sanitarias de Galicia-061 e Garda Civil.

O corpo atopábase nunha zona de rocas, de difícil acceso, segundo comunicaron ao servizo de emerxencias os efectivos trasladados ao lugar e que procederon a recuperar o corpo.