O BNG propón instar o Goberno a pór en marcha antes de 2020 o tren que une Vigo e Porto en 75 minutos

O BNG rexistrou unha proposición non de lei no Parlamento de Galicia para instar á Xunta a que esixa ao Goberno as medidas necesarias para axilizar a conexión ferroviaria entre as cidades de Vigo e Porto nun máximo de 75 minutos, de xeito que se poña en marcha antes do ano 2020.

Nun comunicado, o Bloque denunciou "os reiterados incumprimentos dos compromisos fixados" neste sentido, posto que aínda que esta conexión debería ser unha realidade "á altura do ano 2013", o Goberno estatal "non impulsou ningunha actuación nin proxecto para modernizar o trazado e a liña que comunica Vigo coa fronteira portuguesa".

"O compromiso do actual Goberno portugués pola modernización da vía contrasta coa ausencia de iniciativa do Goberno español e o silencio cómplice da Xunta", censurou o BNG, que en concreto demanda que se aprobe o proxecto do saída sur de Vigo e se inicie a súa construción.

Ademais, insta a que se estude unha alternativa ao paso da vía férrea polo centro da localidade do Porriño; que se complete a modernización, sinalización e electrificación da vía; que se melloren as condicións de seguridade do trazado; e que se supriman os pasos a nivel.

O responsable do BNG de Vigo, Serafín Otero, subliñou que esta é unha "conexión estratéxica" para a cidade, a súa área metropolitana e a Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, e denunciou que os "sucesivos atrasos na súa posta en marcha son resultado da falta de vontade e nulo compromiso do Partido Popular".