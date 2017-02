Catro persoas resultan feridas nun choque múltiple en Ferrol e unha nena é atropelada en Vigo

Catro persoas resultaron feridas este luns como consecuencia dun choque múltiple, entre tres vehículos, que tivo lugar en Ferrol.

Segundo os datos do 112, todas as vítimas foron evacuadas polos efectivos sanitarios a un centro hospitalario. O accidente ocorreu nunha rotonda de San Xoán, na zona de Sino, sobre as 17,40 horas.

Ademais, unha nena resultou ferida leste mesmo luns en Vigo tras ser atropelada por unha moto; un sinistro rexistrado na rúa Sanjurjo Badía sobre as 17,30 horas.

Adicionalmente, como consecuencia dun incendio na cociña da súa casa en Marín (Pontevedra), un home tivo que recibir asistencia sanitaria debido a unha intoxicación de carácter "leve", segundo o 112.

En concreto, as lapas, que tentou sufocar cun extintor, calcinaron a campá extractora e os mobles próximos. A pesar diso, o home non tivo que ser trasladado ao hospital. O suceso ocorreu nunha casa unifamiliar na rúa Vial de Praias sobre as 15,15 horas.

INCENDIO INDUSTRIAL

Por outra banda, permanece "controlado" --segundo o 112-- un incendio declarado nunha empresa de madeiras de Cambre (A Coruña). As chamas, que comezaron sobre as 14,20 horas, só afectaron a un silo.

Así pois, os efectivos mobilizados están a traballar na retirada das labras de madeira que había no seu interior para evitar que as instalacións da empresa --no lugar de Xira, na parroquia de Sigrás-- sufran máis danos. O 112 non ten constancia de que haxa feridos.